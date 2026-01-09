Ce a pățit un turist la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Recenzia lăsată i-a surprins pe angajați: „Încă nu ne vine să credem”

Chiar dacă tarifele sunt ridicate, iar locația a trecut printr-un moment de cumpănă la începutul sezonului, hotelul de patru stele deținut de Simona Halep în Poiana Brașov pare că s-a bucurat de un succes considerabil în prag de sărbători.

La scurt timp după evenimentele desfășurate în locație de Crăciun și Revelion, reprezentanții unității de cazare au făcut publică o recenzie lăsată de unul dintre turiștii care a profitat de toate facilitățile oferite în noaptea dintre ani.

„Începând cu băiatul care ne-a ajutat cu bagajele...”

Oaspetele, aflat la a doua vizită în hotel, a povestit experiența avută și a lăudat interacțiunea cu personalul, subliniind modul în care a fost primit încă de la sosirea la recepție.

„Felicitări pentru echipă, vă mulțumim! La prima vizită am crezut că am avut noi noroc să fim tratați atât de bine, dar astăzi, la a doua vizită, încă nu ne vine să credem calitatea produselor și calitatea echipei, începând cu băiatul care ne-a ajutat cu bagajele.

Domnul Peter cu focul de tabără, colegii de la recepție și cei de la restaurant. Vă mulțumim!”, a fost mesajul transmis de turist, făcut public pe pagina oficială de Instagram a hotelului Simonei Halep.

„Cu 750 de euro, merg 7 zile în Abu Dhabi, de Revelion!”

Prețurile practicate de hotelul Simonei Halep sunt destul de piperate pentru majoritatea românilor, în ciuda nivelului ridicat al serviciilor oferite. Astfel, un cuplu care a ales pachetul de Revelion a achitat între 2.860 și 4.060 de euro, sumă ce a inclus patru nopți de cazare, mic dejun, cină festivă în seara de Anul Nou și program artistic. Printre invitații de seamă care au petrecut aici trecerea dintre ani s-au aflat Gheorghe Hagi și Emil Boc, pe fundal de muzică machedonească.

„Se poate plăti cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți, Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți!”, a transmis, ironic, un utilizator Instagram.