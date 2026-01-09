Peste 30 de localități din 15 județe și Capitala, lovite de ninsori și viscol. Zăpadă de aproape o jumătate de metru. Cele mai afectate zone

Ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore au blocat drumuri județene și naționale, au îngreunat traficul în zonele montane, au paralizat transportul local și au dus la închiderea unor școli, afectând peste 30 de localități din 15 județe și Capitala.

Peste 30 de localități din 15 județe și Capitala au fost afectate în ultimele 24 de ore de ninsori și viscol, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, pe parcursul zilei de 9 ianuarie, rămân în vigoare atenționări de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsoare viscolită și vizibilitate redusă în zonele montane, în sudul și sud-estul țării, precum și în nordul și estul Moldovei, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în ultimele 24 de ore, vântul puternic, ninsoarea și viscolul au afectat 32 de localități din 15 județe – Alba, Argeș, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea – și București. Fenomenele extreme au provocat pagube și perturbări semnificative pentru comunități și trafic.

În acest interval, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din trei locuințe, 21 de curți, 14 beciuri sau subsoluri și de pe trei străzi, precum și pentru îndepărtarea 18 copaci și doi stâlpi de electricitate doborâți, evenimente care au dus la avarierea a șase autoturisme. Echipele au mai intervenit pentru înlăturarea unor elemente de construcție căzute de la patru imobile și pentru deblocarea a șase autoturisme rămase înzăpezite sau scoase în afara părții carosabile.

În cursul dimineaţii de vineri, 9 ianuarie, aproximativ 1.054 de consumatori din cinci localități din județele Caraș-Severin și Dolj rămâneau fără energie electrică, iar echipele specializate acționau pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării.

În ultimele 24 de ore, pompierii au gestionat 69 de incendii, au desfășurat 311 intervenții pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare, și au asigurat 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

Ambulanţă blocată pe drum în Vaslui

Circulația rutieră în județul Vaslui a fost afectată de ninsori și polei pe mai multe drumuri. O ambulanță solicitată pentru a prelua un copil de 13 ani cu astm a rămas blocată la Albești, intervenind Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență.

Alte autospeciale au fost blocate pe DJ Teișoru-Pușcași.

Probleme au fost înregistrate în ultimele ore pe traseul Creţeşti-Hoceni-Pădureni-Huşi şi spre comuna Vetrişoaia.

Participanţii la trafic au reclamat că circulaţia s-a desfăşurat cu dificultate pe DJ 244 la Buneşti-Avereşti şi că autorităţile nu au intervenit la timp, un autotren fiind blocat în zonă timp de mai multe ore.

Zăpadă de aproape o jumătate de metru în Maramureș

Stratul de zăpadă din zonele montane ale județului Maramureș a ajuns până la 46 de centimetri.

Pe toate drumurile naționale și județene se circulă în condiții de iarnă, iar autoritățile au intervenit cu 25 de utilaje pentru drumurile naționale și 19 pentru cele județene, împrăștiind sute de tone de material antiderapant.

„Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a acţionat, în ultimele ore, cu 25 de utilaje şi s-au împrăştiat 74 tone de material antiderapant pe DN 1C, E58, DN 18, DN 18B, DN 17C, DN 19 şi pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Angajaţii societăţii de drumuri judeţene au intervenit cu 19 utilaje şi au răspândit 504 tone de material antiderapant. Pe DN 18, în vârful Pasului Prislop, ninsoarea este viscolită. Ceaţa reduce vizibilitatea în Pasul Prislop, între km 160 şi km 181. Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 2 centimetri”, a spus Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al Prefecturii, potrivit Agerpres.

„Stratul de zăpadă măsura până la 46 de centimetri în Pasul Gutâi, 45 de centimetri la Cavnic, 43 la Coroieni, 42 la Suciu de Sus şi Băiuţ, 37 la Ruscova şi Firiza, 36 la Coroieni, 35 la Groşii Ţibleşului, 34 în Baia Borşa şi la Moisei, 32 de centimetri în Pasul Prislop, 30 la Târgu Lăpuş, 25 la staţia meteo Iezer, 26 la Ocna Şugatag, 20 la Sighetu Marmaţiei şi 19 centimetri în Baia Mare”, a mai Dan Bucă.

Din cauza temperaturilor scăzute, gheaţa este prezentă la mal pe râurile Tisa, Vişeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Cosău, Cavnic şi Săsar, iar pe râurile Lăpuş şi Someş curg sloiuri de gheaţă. S-au format poduri de gheaţă pe Suciu şi Sălaj.

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Maramureş este deschis curselor interne şi externe.

Viscoleşte în Pasul Tihuţa din Bistrița-Năsăud

Traficul pe DN 17, în Pasul Tihuța, este îngreunat din cauza viscolului. Echipele SDN Bistrița acționează pentru a menține circulația în siguranță. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza și să echipeze autovehiculele pentru condiții de iarnă.

„Utilajele SDN Bistriţa acţionează pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă, să evite deplasările în zonele cu viscol şi să se informeze cu privire la condiţiile de drum din zonele tranzitate”, a transmis DRDP Cluj pe pagina de socializare.

Potrivit datelor publicate pe site-ul CNAIR, Secţia de Drumuri Naţionale Bistriţa a acţionat, pe parcursul nopţii de joi spre vineri, cu 34 de utilaje şi 248 de tone de material antiderapant, pe toate tronsoanele de drumuri naţionale din Bistriţa-Năsăud: DN 17, DN 17C, DN 17D şi DN 15A.

Judeţul Bistriţa-Năsăud se află, la acest sfârşit de săptămână, sub o avertizare meteo - cod galben - de vreme deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor, motiv pentru care şcolile au rămas închise şi vineri..

Temperaturi de -17 grade în Timiş

Temperaturile de minus 17 grade Celsius au dus la intensificarea acţiunilor ISU Timiş pentru prevenirea deceselor prin hipotermie, astfel că, pe parcursul nopţii, au fost desfăşurate 27 de misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost.

În urma acestora au fost identificate opt persoane, dintre care şase au fost transportate la adăposturi specializate, iar două au refuzat sprijinul oferit, arată, vineri, o informare de presă a ISU Timiş.

ISU face apel la cetăţeni ca, în cazul în care observă persoane aflate în situaţii de risc, să solicite sprijinul autorităţilor, atenţii sporite fiind necesare şi faţă de alte categorii vulnerabile, precum copiii şi persoanele vârstnice, pentru protejarea acestora în condiţii de siguranţă.

Totodată, ISU Timiş a informat că nu s-au înregistrat noi avarii în judeţ privind alimentarea cu energie electrică. Singura localitate alimentată temporar cu energie electrică prin intermediul unui generator de mare capacitate, pus la dispoziţie de ISU Timiş, este Homojdia.

Mașini înzăpezite în Botoșani

Pompierii au intervenit pentru salvarea a zece persoane, printre care trei copii, ale căror mașini au rămas înzăpezite. Pe drumul Ripiceni-Stânca, un autoturism cu doi adulți și un copil a ajuns în șanț, fiind nevoie de intervenția unei autospeciale șenilate. Alte două mașini, cu șapte persoane, au rămas blocate pe DJ 282 între Drăgușeni și Mihail Kogălniceanu.

Șase persoane au fost transportate la rude, iar traficul pe DN 24C Rădăuți-Prut-Manoleasa a fost închis.

Alte drumuri naționale și județene au fost afectate de viscol și zăpadă, cu 27 de utilaje pe drumurile naționale și 17 pe cele județene.