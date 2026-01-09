Imagini comice la turneul ITF W35 de la Nairobi. O jucătoare din Egipt a primit wildcard fără să aibă habar de tenis. A luat bătaie în 20 de minute

Un episod neobișnuit petrecut la turneul ITF W35 de la Nairobi a stârnit reacții puternice în lumea tenisului și a devenit rapid subiect de dezbatere pe rețelele de socializare.

În runda inaugurală a competiției, Lorena Schaedel (24 de ani, locul 1026 WTA) a obținut o victorie fulgerătoare în fața lui Hajar Abdelkader (21 de ani), jucătoare din Egipt intrată pe tabloul principal pe baza unui wild-card, scor 6-0, 6-0.

Partida s-a încheiat după doar 38 de minute, însă nu rezultatul a fost elementul care a atras atenția, ci prestația surprinzătoare a lui Abdelkader. Secvențe video din timpul confruntării au circulat intens în mediul online, mulți observatori remarcând că sportiva egipteană părea lipsită de experiență la nivel competițional, având dificultăți evidente în execuții și chiar în respectarea regulilor jocului.

Contextul accesului ei în turneu a alimentat și mai mult controversele

Beneficiind de un wild-card, Abdelkader a devenit subiectul mai multor ipoteze, de la posibilitatea unei farse, până la suspiciuni legate de acordarea nejustificată a unui loc pe tabloul principal, în condițiile în care nu ar fi disputat anterior meciuri oficiale.

This match happened today on W35 Nairobi. The girl's name is Abdelkadar and she was a wild card holder. Thought somebody had to troll this by buying her WC because she didn't even know from which side to serve and looked like she played tennis for the 1st time. Won 3 points… pic.twitter.com/3atLq77nwf — Budy🇨🇿🎾 (@budybet) January 7, 2026

Dezechilibrul dintre cele două jucătoare a fost reflectat clar de statistici. Schaedel a dominat autoritar, reușind 13 ași și câștigând 48 de puncte, în timp ce adversara sa a obținut doar trei puncte în tot meciul, două dintre ele provenind din greșelile duble ale nemțoaicei. Abdelkader a comis 20 de duble greșeli, iar în setul secund nu a reușit să câștige niciun punct.

După această victorie categorică, Lorena Schaedel și-a asigurat calificarea în optimile de finală ale turneului W35 Nairobi ITF. Următoarea sa adversară va fi chinezoaica Yufei Ren (19 ani, locul 498 WTA), care a trecut în primul tur de compatrioata Ada Yan Shihong, scor 6-0, 6-1.

PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026

Federația de Tenis din Kenya a venit, în cele din urmă, cu o poziție oficială

Într-o declarație oficială, Tennis Kenya a anunțat că este la curent cu „îngrijorările apărute în legătură cu prezența jucătoarei egiptene Hajar Abdelkader la turneul ITF W35 Nairobi, semnalate după apariția în mediul online a unui videoclip care a ridicat semne de întrebare privind nivelul său de joc”.

Federația a explicat că sportiva din Egipt a primit wild-cardul pentru cea de-a doua săptămână a turneului după ce a înaintat o cerere oficială și a ajuns la Nairobi marți dimineață. Locul respectiv s-a eliberat în urma retragerii de ultim moment a jucătoarei căreia îi fusese acordat inițial wild-cardul pentru tabloul principal, aceasta optând ulterior să participe în calificări.

Potrivit comunicatului, la acel moment Hajar Abdelkader era singura altă jucătoare care solicitase un wild-card, iar decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile, cu scopul de a asigura un tablou complet și echilibrat al competiției, precum și pentru a sprijini dezvoltarea tenisului pe continentul african.

Here is Tennis Kenya's statement regarding Egyptian player Hajar Abdelkader Wildcard at the ITF W35 in Nairobi. This follows the circulation of social media videos that raised questions about her level of play. pic.twitter.com/RAIcBlgx2j — Katami Michelle (@MichKatami) January 8, 2026

Cu toate acestea, Tennis Kenya recunoaște în mod deschis că acordarea wild-cardului a fost o decizie eronată, mai ales în contextul imaginilor controversate care au circulat ulterior în mediul online.

„În retrospectivă, Tennis Kenya recunoaște că acest wildcard nu ar fi trebuit să fie acordat. Federația a luat act de această experiență și se va asigura că o astfel de situație extrem de rară nu se va mai repeta niciodată!

În acest caz, doamna Abdelkader a indicat că deține un nivel adecvat de experiență competițională, iar wildcardul a fost acordat pe baza informațiilor oferite!", a mai transmis forul kenyan.