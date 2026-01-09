search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război

0
0
Publicat:

Liderii militari din Europa transmit, tot mai des și mai direct, un mesaj care până de curând părea de neconceput: pacea nu mai poate fi considerată garantată, iar societățile europene trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui conflict major.

Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze/ FOTO:EPA/EFE
Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze/ FOTO:EPA/EFE

De la tensiuni geopolitice în creștere până la reluarea discuțiilor despre apărarea civilă, generali, șefi ai apărării și oficiali din domeniul securității din NATO și Uniunea Europeană spun că mediul de securitate al Europei s-a schimbat fundamental. Avertismentele lor nu sunt apeluri la panică, ci reflectă o reevaluare lucidă a riscurilor într-o lume tot mai instabilă, potrivit The Economist.

Declarația făcută în noiembrie de generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al forțelor armate franceze, a stârnit un val de reacții în Franța. El a afirmat că societatea trebuie să accepte posibilitatea unor pierderi umane majore și că riscul unui conflict cu Rusia până în 2030 impune pregătirea nu doar a armatei, ci a întregii populații. În lipsa acestei pregătiri, avertiza generalul, Franța ar deveni vulnerabilă. Mulți au reacționat cu neîncredere sau indignare.

Această dificultate de a accepta o realitate mai dură este mai pronunțată în Europa Occidentală. Șefa serviciilor de informații britanice, Blaise Metreweli, a spus în decembrie că Europa trăiește într-un „spațiu între pace și război”. Pentru țările aflate mai aproape de Rusia — statele baltice, Polonia sau țările nordice — acest mod de gândire este deja familiar. În capitale precum Parisul, însă, amenințarea este adesea percepută ca îndepărtată, un subiect de urmărit la televizor, mai degrabă decât o realitate imediată.

Oficialii din domeniul securității trag semnale de alarmă

Pe fondul acestei discrepanțe de percepție, oficialii din domeniul securității trag semnale de alarmă. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 11 decembrie că Europa trebuie să fie pregătită pentru „un război de amploarea celui trăit de bunicii sau străbunicii noștri”. La scurt timp, șeful Statului Major al armatei britanice, Sir Richard Knighton, a subliniat că securitatea nu poate fi „externalizată exclusiv către forțele armate”.

Nu toată lumea este convinsă de aceste mesaje. Unii politicieni din opoziție le consideră alarmiste. În Franța, liderul Partidului Comunist, Fabien Roussel, a descris discursul generalului Mandon drept „un belicism intolerabil”. Cu toate acestea, guvernele europene încep să reacționeze, în principal în două direcții: refacerea rezervelor militare și creșterea nivelului de pregătire a populației civile.

Germania a convenit, în decembrie, asupra unui nou model de recrutare. Din 2026, toți tinerii de 18 ani vor primi un chestionar privind disponibilitatea de a servi, iar din 2027 bărbații vor fi supuși unui control medical. Scopul este crearea unei baze de date pentru mobilizare, parte a ceea ce ministrul apărării, Boris Pistorius, numește „capacitatea de pregătire pentru război”.

Franța a anunțat, la rândul său, introducerea unui serviciu militar voluntar și plătit, cu durata de zece luni, pentru tinerii între 18 și 25 de ani, începând din 2026. Serviciul militar obligatoriu fusese eliminat în 1997. În Polonia, premierul Donald Tusk analizează un program de instruire militară pentru toți bărbații adulți, deși nu există încă un plan concret.

Citește și: De la tensiuni interne în SUA la un nou front al Rusiei: 10 cele mai mari riscuri globale ale anului 2026, potrivit TIME

Unele state nu au renunțat niciodată la conscripție. Finlanda și Norvegia au menținut serviciul militar obligatoriu timp de decenii, considerând populația civilă parte integrantă a apărării naționale. Suedia a reintrodus conscripția în 2018, ca parte a unei strategii de „apărare totală”, iar Germania își bazează noul model pe această experiență. Mulți experți cred că Berlinul va fi nevoit, în cele din urmă, să revină complet la serviciul militar obligatoriu pentru a-și atinge obiectivele de recrutare.

În alte țări, reacția este mai prudentă. Italia, care a suspendat conscripția în 2005, analizează crearea unei rezerve voluntare, în timp ce Spania și Marea Britanie evită discuțiile despre recrutarea obligatorie, concentrându-se pe creșteri limitate ale efectivelor și pe modernizarea armatei.

Diferențele sunt și mai vizibile în pregătirea civililor. Țările nordice, baltice și Polonia sunt mult mai avansate decât statele din Europa Occidentală. În Suedia, fiecare gospodărie a primit un ghid detaliat despre ce trebuie făcut în caz de război, iar autoritățile organizează anual o „săptămână a pregătirii”. Lituania a publicat un ghid similar, iar cheltuielile pentru apărarea civilă cresc semnificativ.

În multe țări vest-europene, astfel de inițiative sunt limitate sau inexistente. Franța a investit în pregătirea populației pentru atacuri teroriste, dar nu pentru un conflict de amploare. În Spania și Italia, dezbaterea publică este aproape absentă.

Un sondaj realizat în nouă țări europene arată diferențe mari de percepție. În Polonia, 77% dintre respondenți consideră probabil un război cu Rusia în următorii ani, față de doar 34% în Italia. Totuși, majoritatea europenilor sunt de acord asupra unui lucru: Europa nu este suficient de pregătită să se apere.

Războiul convențional între state nu mai este o ipoteză teoretică

După decenii în care „dividendul păcii” de după Războiul Rece a permis reducerea bugetelor militare, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat fundamental calculele strategice. Liderii militari subliniază că războiul convențional între state nu mai este o ipoteză teoretică, ci o realitate posibilă.

Ei avertizează că un conflict modern ar afecta nu doar frontul, ci și civilii, infrastructura critică, rețelele energetice, comunicațiile și sistemele digitale. Atacurile cibernetice, dezinformarea și sabotajul sunt văzute ca elemente ale unui conflict care poate începe cu mult înainte de primele focuri de armă.

De aceea, spun generalii, pregătirea nu înseamnă așteptarea inevitabilă a războiului, ci consolidarea rezilienței pentru a-l descuraja. NATO rămâne pilonul central al apărării europene, iar Uniunea Europeană își asumă un rol tot mai important în coordonarea producției de armament și reducerea dependențelor externe.

Reacțiile publice sunt împărțite. Unii consideră avertismentele necesare și realiste, alții se tem că ele pot alimenta frica sau militarizarea excesivă. Liderii militari insistă însă că pregătirea nu este opusul păcii, ci o condiție pentru menținerea ei.

Mesajul lor este clar: pacea nu este automată. Ea trebuie protejată prin unitate, investiții și o înțelegere realistă a riscurilor cu care se confruntă Europa într-o lume tot mai imprevizibilă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
DNA a blocat moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Ce se mai întâmplă în dosarul Coldea
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine