Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Secretele botezului fiului lui Ion Țiriac. Nașul său este o mare legendă a tenisului: „Un prieten excepțional, pe el l-a ales!”

Publicat:

Un eveniment rar din viața lui Ion Țiriac (86 de ani) a ajuns, recent, în atenția presei internaționale.

Ion Țiriac, alături de fiul său, Alexandru Foto/perfecte.ro
Ion Țiriac, alături de fiul său, Alexandru Foto/perfecte.ro

Omul de afaceri român l-a ales pe unul dintre marii campioni ai tenisului drept naș de botez pentru fiul său. Jurnaliștii argentinieni dezvăluie, într-un articol publicat la începutul anului 2026, că Guillermo Vilas (73 de ani) este cel care a primit acest rol onorant.

Relația dintre Țiriac și legendarul sportiv nu s-a limitat la terenul de tenis

Vilas a devenit nașul lui Ion Alexandru Țiriac (49 de ani), primul fiu al miliardarului român, consolidând o prietenie care a durat ani buni. Publicația TyC Sports subliniază că, potrivit propriilor declarații ale lui Ion Țiriac, colaborarea și legătura cu Vilas au reprezentat unele dintre cele mai frumoase momente din viața sa.

Supranumit «Contele Dracula» în perioada în care era jucător activ, Țiriac a fost antrenorul lui Vilas în cei mai glorioși ani ai carierei argentinianului. Împreună au construit o carieră plină de realizări, printre care se numără titlurile de la Australian Open, US Open și Roland Garros.

În 1977, cel mai bun an al jucătorului născut la Mar del Plata, au dominat circuitul de la un capăt la altul și, deși clasamentul nu a reflectat pe deplin acest lucru, Vilas a fost superior tuturor rivalilor săi.

„L-a ales pe Vilas ca naș al fiului său!”

În acel sezon, cuplul Vilas-Țiriac a avut o serie incredibilă de 46 de victorii consecutive, un record valabil și astăzi, a câștigat 16 titluri (inclusiv Roland Garros și US Open) și a încheiat anul cu 136 de victorii. De asemenea, au ajuns în finala Australian Open, turneu pe care argentinianul avea să-l câștige în următoarele două ediții.

La câteva zile după ultimul meci al lui Vilas, românul a scris o scrisoare în revista El Grafico, intitulată «Cei mai buni ani din viața mea». Acolo povestește, printre altele, că l-a ales pe Vilas ca naș al fiului său. De asemenea, a scris cuvinte foarte emoționante care reflectă afecțiunea reciprocă: «Cu Guillermo am fost împreună timp de 13 ani. Pot asigura că au fost cei mai buni 13 ani din viața mea. Prin el am reușit ceea ce nu am putut realiza ca jucător. Am găsit transmițătorul ideal pentru ceea ce credeam că trebuie să fie tenisul, dar și un prieten excepțional»!, au relatat jurnaliștii sud-americani.

„A pierdut din influență odată cu înaintarea în vârstă!”

Argentinienii subliniază și situația financiară a lui Ion Țiriac, a cărui avere impresionantă, evaluată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, îl menține în topul celor mai bogați oameni din lume, chiar dacă influența sa s-a diminuat în ultimele perioade.

Țiriac, fostul tenismen român în vârstă de 86 de ani, a avut o viață demnă de un film. În copilărie a fost foarte sărac și a ajuns să omoare șobolani pentru a se hrăni, însă mai târziu a început să se remarce în sport, lucru care i-a schimbat destinul.

A participat la Jocurile Olimpice de la Roma din 1964 ca membru al echipei de hochei pe gheață, a fost în Top 55 ATP, i-a antrenat pe Guillermo Vilas și Boris Becker, iar astăzi este una dintre cele mai bogate persoane de pe planetă.

Averea românului este estimată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, iar, în ciuda faptului că a pierdut din influență odată cu înaintarea în vârstă, rămâne unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din sport, atât din prezent, cât și din trecut. Datorită succeselor din cariera de sportiv, a reușit să creeze conexiuni care ulterior l-au transformat într-un magnat!, a mai notat sursa citată.

