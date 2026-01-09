search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România condamnă prin vocea ministrului de Externe atacul Rusiei în Ucraina cu racheta Oreșnik

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis vineri că România condamnă atacul rusesc cu racheta Oresnik în Ucraina și îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Ministrul de Externe Oana Țoiu FOTO Facebook
Ministrul de Externe Oana Țoiu FOTO Facebook

România a transmis că respinge „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice.”.

Mesajul a fost transmis vineri pe platforma X de ministra de Externe a României, Oana Țoiu.

Declarația Oanei Țoiu face referire la atacul nocturn rusesc din Ucraina, care a avariat 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, conform spuselor președintelui Volodimir Zelenski într-un mesaj de pe rețelele sociale, scrie Mediafax.

Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite. Cinci membri ai unei echipe de intervenție rapidă, patru membri ai personalului medical și un ofițer de poliție au suferit răni în aceeași zonă. O persoană a fost dată dispărută.

Atacul a fost făcut prin utilizarea unei rachete balistice hipersonice Oreshnik, care a lovit regiunea Lviv, în vestul Ucrainei. Kievul a fost cea mai afectată zonă, cu un total de 40 de obiective lovite, în condiții de temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sybiha, a avertizat vineri asupra riscurilor globale generate de atac și a solicitat o reacție internațională rapidă.

„Atacarea deliberată a civililor constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și demonstrează disprețul continuu al Rusiei față de pace, securitate și viața umană. Utilizarea rachetelor balistice, raportată ca fiind o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în imediata apropiere a frontierelor Uniunii Europene și NATO, agravează și mai mult riscurile de securitate pentru întregul continent european și reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității regionale și internaționale”, a declarat Oana Țoiu în postarea sa.

„România își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și transmite condoleanțe familiilor victimelor. Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional. România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate, o presiune sporită asupra Federației Ruse și asumarea deplină a responsabilității pentru crimele de război, reafirmând în același timp sprijinul său continuu pentru Ucraina, inclusiv asistența umanitară și eforturile de asigurare a justiției. Aceste noi atacuri, în contrast cu eforturile hotărâte ale SUA, Europei și Ucrainei, arată în mod clar că cel mai mare obstacol în calea păcii rămâne dorința obstinată a Rusiei de a controla, cuceri sau distruge un vecin suveran”, a mai spus ministra de Externe.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România în HAOS? Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!”
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Ce salariu are un brancardier în 2026: venitul lunar și sporurile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Bani în plus la salariu pentru români. De când se aplică mărirea, DOCUMENT BOMBĂ!
romaniatv.net
image
Anunț pentru peste 2 milioane de pensionari. Când vor intra, de fapt, banii de pensii pentru luna ianuarie
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
zeus greek king of the gods jpg
Copiii lui Zeus: cine au fost urmașii zeului cu un libido de neoprit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!