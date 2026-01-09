Video Cine este Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care susține protestele anti-Khamenei

Iranienii au ieșit din nou în stradă, într-un protest despre care se spune că este cea mai mare demonstrație mai mare anti-guvernamentală din ultimii ani, pe fondul unei crize economice tot mai adânci. În prim-plan a revenit și prințul moștenitor în exil, Reza Pahlavi.

Fiul ultimului șah al Iranului, care a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică din 1979, a îndemnat iranienii să nu se oprească până când teocrația aflată la putere, condusă de Liderul Suprem Ayatollah Ali Khamenei, nu va fi înlăturată. Răspunzând apelului său, unii protestatari din Teheran au fost auziți scandând lozinci care cereau revenirea lui Pahlavi, transmite NDTV.

„Mare națiune a Iranului, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, ca un front unit, strigați-vă cererile”, a spus Pahlavi.

Locuitorii din Teheran au strigat din casele lor și s-au adunat pe străzi târziu în noapte, scene similare fiind raportate și în alte orașe. Serviciile de internet și telefonie au fost întrerupte rapid de guvernul condus de președintele Masoud Pezeshkian. Compania de internet Cloudflare și organizația pentru drepturile digitale NetBlocks au declarat că aceste întreruperi au fost rezultatul intervenției statului.

Cine este Reza Pahlavi

Reza Pahlavi s-a născut pe 31 octombrie 1960, la Teheran, Iran. Este fiul cel mare al lui Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului, și al Farah Pahlavi (născută Farah Diba). A fost numit oficial prinț moștenitor în 1967, în timpul încoronării tatălui său. A fost educat într-o școală privată din interiorul palatului regal, rezervată membrilor familiei imperiale.

Pahlavi este pilot calificat și a efectuat primul său zbor solo la vârsta de 11 ani. În 1978, s-a mutat în Statele Unite pentru pregătire de pilot în cadrul Forțelor Aeriene Imperiale Iraniene.

Monarhia iraniană a fost desființată în 1979, odată cu Revoluția Islamică, forțând familia regală să intre în exil. După moartea tatălui său în exil, în 1980, Reza Pahlavi s-a declarat moștenitorul legitim, adoptând titlul de Reza Shah II.

A studiat la Williams College și la American University din Cairo, înainte de a obține o diplomă în științe politice la University of Southern California în 1985. De la revoluție, a locuit în mare parte în Statele Unite.

Reza Pahlavi este o figură principală a opoziției față de Republica Islamică, deși nu deține nicio funcție oficială în Iran. În 2013, a co-fondat Consiliul Național Iranian pentru a ajuta la unificarea grupurilor de opoziție.

În noiembrie 2014, a fondat o rețea de televiziune și radio numită Ofogh Iran, pe care nu o mai deține în prezent.

Este căsătorit cu Yasmine Etemad-Amini și au trei fiice. A scris trei cărți despre trecutul, prezentul și viitorul democratic al Iranului.