Un jurnalist rus a murit după ce s-ar fi aruncat de la fereastra apartamentului său din Paris

Jurnalistul rus Evgeny Safronov, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit mort, joi, la Paris, după ce s-ar fi aruncat de la fereastra apartamentului său situat la etajul șapte.

Poliția franceză a confirmat faptul că jurnalistul a căzut de la fereastra apartamentului său închiriat și a fost deschisă o anchetă pentru a stabili „circumstanțele morții”.

Incidentul s-a petrecut în Meudon, la periferia Parisului .

Jurnalistul a lăsat o scrisoare de adio în limba rusă adresată în care scria că telefonul său a fost „infectat de hackeri”.

„Toate conturile mele au fost sparte. Mi-a fost furat contul de Telegram. Toate telefoanele mele mobile și aplicațiile au fost clonate. Mesajele mele text și conversațiile telefonice au fost interceptate. Telefonul meu a fost infectat de hackeri”, se arată în biletul obținut de BFM.

În încheiere, Safronov a scris: Nu am lucrat niciodată pentru interesele Rusiei și nu am fost niciodată recrutat de nimeni”.

Un prieten care a vorbit cu jurnalistul pe 4 ianuarie a declarat că acesta era panicat și se afla într-o stare psihică precară.

„Nu era el însuși. Părea că trece printr-un episod paranoic în toată regula.”

Un alt jurnalist rus care trăiește la Paris a dezvăluit că Safronov i-a spus că se teme că este supravegheat. Nu este clar dacă acesta avea motive să se teamă că i se va întâmpla ceva în urma unor amenințări.

Potrivit ziarului Le Figaro, anchetatorii au găsit un scaun așezat lângă pervazul ferestrei din apartament, precum și medicamente într-un coș de gunoi.

Surse din poliție au declarat pentru ziar că la fața locului au fost găsite și scrisori în limba rusă.

Safronov a lucrat pentru publicația în limba rusă Open Media, fondată de criticul Kremlinului, Mihail Hodorkovski, până la sfârșitul lui 2024.

El a fugit din Rusia în 2021, după ce Open Media a fost desemnată „agent străin” de către Kremlin - o etichetă considerată un instrument folosit de Putin pentru a reduce la tăcere jurnalismul independent.

De-a lungul carierei sale, Safronov a relatat despre presiunile asupra jurnaliștilor, procesele legate de protestele regretatului opozant rus Alexei Navalnîi, precum și despre înăbușirea libertății de exprimare în Rusia lui Putin.

După ce a părăsit Rusia, Safronov a locuit în India și Turcia, înainte de a obține în cele din urmă o viză în Franța. Se mutase la Paris în urmă cu aproximativ șase luni.