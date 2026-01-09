Exclusiv Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte”

Datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevărul”, scot la iveală o situație critică în piața de energie: datoriile statului către companiile de furnizare au ajuns la peste 9,57 miliarde de lei. Experții avertizează că blocajul financiar nu doar că frânează investițiile în energia verde, dar va duce inevitabil la costuri suplimentare pe care le va suporta, în final, tot consumatorul.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie, gândită inițial ca un scut pentru populație în fața scumpirilor, s-a transformat într-o povară financiară uriașă. Conform informațiilor transmise în exclusivitate de ANRE pentru „Adevărul”, valoarea totală a cererilor de decontare depuse de furnizori și aflate încă în analiză (nevalidate) se ridică la suma colosală de 9.570.388.386 de lei.

Această sumă, de aproape 2 miliarde de euro, reprezintă banii pe care companiile de energie i-au avansat pentru a susține prețurile plafonate și pe care statul nu i-a returnat încă, cererile fiind blocate în diverse stadii de verificare, inclusiv cele de regularizare.

Cercul vicios al dobânzilor: cum ajunge factura la client

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică mecanismul prin care această întârziere birocratică se va reflecta în facturile românilor. Lipsa lichidităților obligă furnizorii să se împrumute la bănci pentru a-și putea desfășura activitatea curentă, iar costul acestor credite (dobânzile) va fi transferat mai departe.

„Acum trebuie să spunem foarte clar că toate aceste datorii, atât cele curente, cât și cele din anii 2022, 2023 și 2024, se traduc prin faptul că furnizorii trebuie să se împrumute. Se împrumută de la bănci, iar băncile percep dobânzi. Furnizorii plătesc aceste dobânzi și le recuperează de la cine? De la consumatorii finali”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Expertul subliniază că aceste costuri suplimentare nu sunt cauzate de piața propriu-zisă, ci de incapacitatea statului de a onora plățile la timp.

„Practic, aceste întârzieri înseamnă costuri suplimentare induse la nivelul furnizorului, costuri care vor fi recuperate de la clientul final. Întârzierea plății către furnizori este egală cu creșterea prețurilor la gaze și energie electrică, pentru că acele costuri trebuie recuperate”, a adăugat președintele AEI.

Concluzia este una amară pentru contribuabil: „Sunt costuri care nu li se datorează furnizorilor, ci modului deficitar în care s-a desfășurat și se desfășoară în continuare procesul de compensare. Și, din păcate, ca de obicei, românii vor plăti aceste oale sparte”.

Investițiile în regenerabile, victime colaterale

Dincolo de prețuri, blocajul banilor la stat lovește direct în dezvoltarea sectorului energetic românesc. Deși rețelele de distribuție sunt momentan la adăpost, fiind finanțate prin tarife reglementate separate, investițiile în noi capacități de producție sunt grav afectate.

„În acest moment, furnizorii nu fac investiții în rețea; investițiile sunt realizate exclusiv de operatorii de distribuție. [...] Rețelele sunt finanțate din tarifele de distribuție. Deci răspunsul este clar: nu sunt afectați din perspectiva rețelelor, dar sunt afectați din perspectiva dezvoltării de noi capacități de producție”, a explicat Chisăliță.

Multe companii de furnizare aveau planificate proiecte majore în energie verde, esențiale pentru independența energetică a României, proiecte care acum stagnează din lipsă de cash-flow.

„Mulți dintre furnizorii de energie electrică aveau în planuri investiții în noi parcuri eoliene, noi parcuri fotovoltaice, centrale pe biogaz și biometan. Este clar că, în momentul în care acești bani nu există și nu se întorc în sistem, fluxul de numerar nu mai funcționează. În aceste condiții, investițiile sunt amânate, anulate sau reconsiderate”, a conchis Chisăliță.

Furnizorii: În ritmul actual de procesare, achitarea acestor sume ar putea dura 16 ani

Într-un eveniment desfășurat la finele anului trecut, Dana Dărăban, director executiv al Federației Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, a avertizat că, în ritmul actual de decontare, furnizorii și-ar putea recupera banii de la stat în nu mai puțin de 16 ani.

„În ceea ce privește activitatea de furnizare, un aspect critic îl reprezintă datoriile restante către furnizori, provenite în mare parte din plafonarea consumului de energie electrică. Conform datelor centralizate până în luna octombrie, furnizorii au de recuperat peste 8,3 miliarde de lei. În ritmul actual de procesare, achitarea acestor sume ar putea dura până la 16 ani, ceea ce generează un risc sistemic major pentru stabilitatea financiară a sectorului energetic”, a declarat Dana Dărăban.