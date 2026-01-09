search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Ministrul Agriculturii nu este de acord cu Acordul Mercosur și cere garanții suplimentare pentru fermierii români

Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri că a cerut Bruxellesului garanții suplimentare pentru fermierii români, precizând că nu este de acord cu forma propusă a Acordului UE – Mercosur și nu a semnat un memorandumul.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu
Ministrul Agriculturii nu este de acord cu Acordul Mercosur. Foto Mediafax

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat în perioada 7 – 8 ianuarie 2026 la Reuniunea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, întâlnire dedicată discuțiilor politice cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune și Acordului UE-Mercosur.

La discuții au participat Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț și securitate economică și Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

În cadrul întâlnirii, cu privire la Acordul UE – Mercosur, ministrul Agriculturii Florin Barbu a solicitat ca semnarea acestuia să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor, a informat vineri MADR.

„Poziția mea și a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur. Consider că sunt necesare studii suplimentare aprofundate în legătură cu impactul acestui acord asupra întregului sector agricol. Fermierii europeni suportă deja costuri ridicate pentru conformarea la standardele UE. De aceea, este obligatoriu să ne asigurăm că produsele care vor intra pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Suplimentar, ministrul Barbu a solicitat ca Acordul UE-Mercosur să conțină o clarificare a instrumentelor de protecție, inclusiv a mecanismelor de salvgardare pentru produsele sensibile, precum și modalități de aplicare efectivă a acestor instrumente.

„Susțin pe deplin amendamentele depuse în Parlamentul European care prevăd posibilitatea suspendării acordului în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, este util ca fiecare stat membru să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare”, a subliniat ministrul Florin Barbu.

În ceea ce privește viitoarea Politică Agricolă Comună, ministrul Barbu a transmis că România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun, soluție care nu aduce simplificare, ci generează povară administrativă suplimentară și diluarea sprijinului financiar.

„PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. România susține în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale. De asemenea, solicit Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu comunicat prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic. Propun retragerea documentului publicat în iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Citește și: Fermierii din UE, inclusiv din România, protestează împotriva acordului Mercosur

Referitor la CBAM – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, propunerea României susținută de ministrul agriculturii este excluderea sau scutirea îngrășămintelor de la aplicare, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare sau, cel puțin, amânarea aplicării pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție.

Statele UE vor lua o decizie privind Acordul Mercosur

După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei, transmite AFP.

Din 1999, Comisia Europeană este angajată în negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Negocierile au stagnat ani de zile din cauza dosarului agricultură.

Franţa se opune în continuare acordului, aşa cum a anunţat Emmanuel Macron joi seara, invocând o „respingere unanimă" din partea clasei politice franceze. În aceste condiţii, Uniunea Europeană se pregăteşte să aprobe un acord comercial împotriva dorinţelor principalei puteri agricole a continentului, o situaţie practic fără precedent.

Parisul explică însă că jocul nu s-a terminat, deoarece acordul, chiar dacă este semnat, trebuie încă supus ratificării Parlamentului European în câteva săptămâni.

Votul ar putea fi strâns în Parlamentul European, unde vor prevala consideraţiile naţionale. Aproximativ 150 de europarlamentari (din 720) vor să întreprindă acţiuni pentru a încerca să blocheze implementarea acordului.

Tot împotrivă ar urma să se pronunţe şi Polonia, Ungaria, Irlanda şi Austria, dar cu toate acestea nu vor reuşi să blocheze acordul.

Acest tratat între UE şi patru ţări Mercosur ar crea o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, o mişcare cerută de comunitatea de afaceri. Eliminarea unei mari părţi din tarife ar stimula exporturile europene de maşini, utilaje, vin şi brânzeturi. În schimb, ar facilita intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii şi a soiei din America de Sud, cu cote scutite de taxe vamale care alarmează sectoarele afectate. 

