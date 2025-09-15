search
Luni, 15 Septembrie 2025
Hamas ar fi mutat ostaticii israelieni la suprafață. IDF pune la pământ clădirile înalte din orașul Gaza

Război în Israel
Publicat:
Ultima actualizare:

Gruparea Hamas a început să mute ostatici la suprafață în Fâșia Gaza, în încercarea de a împiedica operațiunile terestre pe care le pregătesc forțele de apărare israeliene (IDF) în orașul Gaza, a relatat canalul israelian de televiziune Kan News luni, relatează Jerusalem Post.

Bombardamente israeliene în orașul Gaza FOTO EPA-EFE
Bombardamente israeliene în orașul Gaza FOTO EPA-EFE

Potrivit unor surse palestiniene, unii ostatici sunt ținuți în case, în timp ce alții au fost mutați în corturi.

Totodată, gruparea Hamas pregătește o așa-numită „ambuscadă de legitimitate” în orașul Gaza, o strategie prin care își propune să exploateze victimele civile pentru a crește presiunea internațională asupra Israelului, astfel încât acesta să renunțe la ofensiva terestră, a relatat canalul israelian.

Potrivit aceleiași relatări, Hamas face eforturi pentru a menține locuitorii în nordul Fâșiei Gaza și a bloca astfel evacuarea lor spre sud. Gruparea s-a folosit atât de amenințări, cât și de campanii media pentru a îndemna populația din orașul Gaza să rămână în casele lor, recurgând inclusiv la acte de violență împotriva acelora care doreau să plece.

Orașul Gaza, sub presiune crescândă din partea Israelului

IDF și-a intensificat atacurile asupra orașului Gaza în ultimele zile, lovind peste 500 de ținte militare, inclusiv clădiri înalte despre care susține că au fost transformate în infrastructură Hamas. Printre ținte s-au numărat birouri care ar fi folosite pentru informații și supraveghere, precum și posturi de observație în cartiere civile.

Înaintea unei operațiuni terestre iminente, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru vaste secțiuni ale orașului. Civilii din zone precum portul Gaza și sudul orașului al-Rimal au fost instruiți să se îndrepte spre sud, către zone umanitare desemnate precum Khan Yunis și al-Mawasi. Conform estimărilor ONU citate în rapoartele israeliene, peste 280.000 de locuitori din Gaza au fugit deja din orașul Gaza în urma acestor avertismente.

Hamas a numit noi comandanți 

Kan News a relatat și că Hamas a numit mai mulți comandanți superiori pentru a coordona luptele de la sol. Potrivit unor surse palestiniene, cele patru personalități sunt Izz al-Din Haddad, șeful aripii militare; Raed Saad, șeful diviziei operațiuni; Muhammad Odeh, șeful serviciilor de informații, respectiv Mohand Rajab, comandant de rang înalt în Brigada Gaza. 

Ședință a cabinetului israelian privind riscurile operațiunii terestre pentru ostatici

Asaltul Israelului asupra orașului Gaza dă semne de accelerare, armata emitând ordine de evacuare pentru mai multe blocuri- turn din orașul Gaza în doar câteva ore duminică dimineață, scrie CNN.

Aceste bombardamente au loc înaintea unei întâlniri convocate de premierul israelian Benjamin Netanyahu, ce are ca subiect eforturile de a evita rănirea ostaticilor rămași în Gaza, în contextul în care armata israeliană va întreprinde o operațiune terestră menită să preia controlul asupra orașului Gaza, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

La întrunirea cabinetului programată pentru joi vor participa miniștrii de externe și ai apărării, precum și conducerea armatei și serviciilor de securitate israeliene, a declarat sursa. Se crede că aproximativ 20 de ostatici au mai rămas în viață, dintre care unii se află în orașul Gaza.

Doi oficiali israelieni au declarat duminică pentru CNN că operațiunea militară terestră israeliană în orașul Gaza urmează să înceapă în următoarele zile.

Al Kawthar – un bloc cu 11 etaje din apropierea portului din Gaza – a fost lovit duminică și se numără printre numeroasele clădiri înalte distruse sau grav avariate de atacurile israeliene de când IDF și-a extins operațiunile în orașul Gaza, la începutul acestei luni, și a ordonat aproape unui milion de oameni din zonă să se îndrepte spre sud.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că sunt folosite de Hamas pentru a observa mișcările trupelor israeliene în zonă. Acestea au precizat că, înainte de atac, „au fost luate măsuri pentru a atenua pagubele aduse civililor, inclusiv avertismente prealabile către populație, utilizarea de muniții precise și supraveghere aeriană”.

Clădirea a Universității Islamice din Gaza a fost lovită de mai multe rachete, conform imaginilor și înregistrărilor video de la fața locului. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a postat o înregistrare video cu atacurile care au vizat clădirea cu șase etaje pe X: „Universitatea «Islamică» din Gaza se transformă în scrum. Se elimină sursele de incitare și terorism.”

Peste 130 de palestinieni au fost uciși în bombardamentele israeliene de sâmbătă, conform cifrelor furnizate de oficiali medicali.

Peste 50.000 de palestinieni au rămas fără adăpost după ce armata israeliană și-a intensificat acțiunile în oraș în ultima săptămână, a anunțat Apărarea Civilă din Gaza într-un comunicat emis joi. Forțele israeliene au distrus peste 130 de clădiri rezidențiale în cel mai mare oraș al enclavei în aceeași perioadă, potrivit Apărării Civile.

CNN a documentat distrugerea a cel puțin o duzină de clădiri înalte din centrul Fâșiei Gaza începând din 5 septembrie.

