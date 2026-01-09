Momentul teribil în care un cal speriat se urcă pe un autoturism și rănește o femeie la un concurs ecvestru tradițional de Bobotează

În timpul unui concurs ecvestru organizat de Bobotează, un cal speriat a părăsit câmpul și a intrat pe drumul comunal, provocând rănirea unei femei și distrugerea unei maşini, scenă surprinsă în imagini distribuite pe rețelele de socializare.

Marți, 6 ianuarie 2026, cu ocazia Botezului Domnului (Boboteaza), mai multe localități rurale din județul Constanța au găzduit tradiționalele curse de cai.

În comuna Fântânele, după slujba religioasă și sfințirea cailor, a început concursul ecvestru pe un teren extravilan situat între comunele Fântânele și Nicolae Bălcescu, în apropierea turbinei eoliene FE 23, cunoscută popular sub denumirea „Valea Istriei”.

În timpul competiției, unul dintre cai, cel mai probabil speriat de agitația din jur, a părăsit câmpul și a intrat pe drumul comunal, unde erau parcate mai multe autoturisme. Animalul s-a urcat pe unul dintre acestea și s-a rostogolit peste el, provocând distrugeri.

Imaginile distribuite pe Facebook de către un spectator surprind momentul în care calul intră pe drum și, în timp ce oamenii încearcă disperaţi să se ferească din calea lui, se urmă pe o maşină, de pa care apoi se rostogoleşte la loc pe drum.

Potrivit polițiștilor de la Secția 3 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu, care s-au sesizat din oficiu, în timpul incidentului, o femeie de 40 de ani a fost lovită de cal și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.