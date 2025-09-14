search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Secretarul american de stat, Marco Rubio și premierul israelian Netanyahu s-au rugat împreună la Zidul Plângerii din Ierusalim

Publicat:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio au vizitat duminică Zidul Plângerii din Ierusalim, simbol al durabilității și puterii legăturilor dintre Israel și Statele Unite, subliniind soliditatea alianței dintre cele două țări. 

Cei doi oficiali s-au rugat împreună la Zidul Plângerii / Sursa foto: captură video X
Cei doi oficiali s-au rugat împreună la Zidul Plângerii / Sursa foto: captură video X

Zidul Plângerii, simbol al durabilității relațiilor israeliano-americane, vizitat de Marco Rubio și Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminică într-o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio că vizita acestuia în Israel arată ''forţa'' legăturilor dintre ţările lor, informează AFP, citată de Agerpres.

Această vizită ''demonstrează forţa alianţei israeliano-americane. Ea este atât de puternică, atât de durabilă cum sunt pietrele din Zidul Plângerii pe care noi tocmai l-am atins'', a spus Netanyahu, după o vizită alături de Rubio în Oraşul Vechi din Ierusalim.

La această vizită a fost prezent şi ambasadorul american în Israel, Michael Huckabee. 

Zidul Plângerii este o rămăşiţă a fortificaţiei celui de-al Doilea Templu din Ierusalim. El este situat la baza Muntelui Templului, loc sacru atât pentru evrei, cât şi pentru musulmani, aceştia din urmă numindu-l Sanctuarul Nobil. 

Înaintea plecării sale spre Israel, Marco Rubio a afirmat că preşedintele american Donald Trump ''nu este bucuros'' în legătură cu lovitura aeriană israeliană efectuată marţi în Qatar, care a vizat uciderea unor membri importanţi ai conducerii organizaţiei islamiste palestiniene Hamas. 

El a spus că relaţiile Washingtonului cu Israelul nu vor fi afectate de acest atac. Totuşi, Rubio va discuta cu oficialităţile israeliene despre consecinţele loviturii pentru eforturile menite să ducă la încheierea războiului din Fâşia Gaza. 

Rubio discută cu Netanyahu posibilitatea anexării Cisiordaniei. Presiunile internaționale cresc 

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială în Israel, urmează să discute cu premierul Benjamin Netanyahu despre planul de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, în contextul în care mai multe state occidentale se pregătesc să recunoască oficial statul Palestina, scrie Axios, citând surse israeliene și americane. 

Netanyahu nu a luat încă o decizie privind amploarea unei posibile anexări, dar vrea să afle de la Rubio dacă președintele Donald Trump ar sprijini o astfel de mișcare. Potrivit unor oficiali israelieni, Rubio a transmis deja în discuții private că nu se opune anexării și că administrația Trump nu va bloca această opțiune. 

Eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar deschide calea spre eliberarea ostaticilor și încetarea războiului din Gaza, spune Netanyahu 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că eliminarea liderilor Hamas aflați în Qatar ar îndepărta principalul obstacol din calea eliberării ostaticilor și a încheierii războiului din Gaza. 

  Israel a vizat conducerea Hamas din Doha prin lovituri aeriene condamnate de autoritățile din Qatar, care găzduiseră anterior runde de negocieri pentru pace. În atac au murit cinci membri Hamas, inclusiv fiul liderului din Gaza, Khalil al-Hayya, însă echipa de negociere și conducerea de vârf au supraviețuit.   

