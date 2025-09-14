Rubio discută cu Netanyahu posibilitatea anexării Cisiordaniei. Presiunile internaționale cresc

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială în Israel, urmează să discute cu premierul Benjamin Netanyahu despre planul de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, în contextul în care mai multe state occidentale se pregătesc să recunoască oficial statul Palestina, scrie Axios, citând surse israeliene și americane.

Netanyahu nu a luat încă o decizie privind amploarea unei posibile anexări, dar vrea să afle de la Rubio dacă președintele Donald Trump ar sprijini o astfel de mișcare. Potrivit unor oficiali israelieni, Rubio a transmis deja în discuții private că nu se opune anexării și că administrația Trump nu va bloca această opțiune.

O asemenea poziționare riscă însă să tensioneze relațiile diplomatice. Majoritatea comunității internaționale consideră Cisiordania un teritoriu ocupat, iar o eventuală anexare ar fi văzută ca ilegală și provocatoare. Emiratele Arabe Unite au avertizat deja că un asemenea pas ar putea submina acordul de pace cu Israelul, fragilizând totodată Acordurile Abraham și speranțele Washingtonului de a le extinde.

Tensiunile diplomatice se suprapun peste o mișcare importantă la ONU: pe 13 septembrie, Adunarea Generală a adoptat „Declarația de la New York”, inițiată de Franța și Arabia Saudită, care trasează un drum ireversibil spre crearea unui stat palestinian. Documentul a fost sprijinit de 142 de țări, în timp ce SUA și Israelul s-au opus, iar alte 12 state s-au abținut. Declarația urmează să fie baza pentru un summit dedicat soluției celor două state, programat la New York, pe 22 septembrie, în marja Adunării Generale.

În acest context, administrația Trump se confruntă cu o dilemă internă. Surse americane recunosc că nu există o linie oficială clară privind anexarea, iar faptul că guvernul israelian pare să preseze Washingtonul i-a pus pe oficialii americani într-o situație delicată. În ultimele zile, la Casa Albă și Departamentul de Stat au avut loc consultări interne, scopul fiind stabilirea unui mesaj public unitar.

Temerea principală, spun oficiali citați de presă, este că o anexare a Cisiordaniei ar putea duce la prăbușirea Acordurilor Abraham și ar afecta moștenirea politică a președintelui Trump în Orientul Mijlociu. Între timp, Emiratele Arabe Unite și-au reiterat avertismentele către Washington.

În ciuda contextului tensionat, Rubio își va continua programul în Israel, inclusiv prin participarea la un eveniment organizat de o asociație a coloniștilor într-un sit arheologic sensibil, situat în apropiere de Esplanada Moscheilor, la Silwan, în Ierusalimul de Est. El a insistat însă că această vizită are doar caracter cultural și nu un mesaj politic.