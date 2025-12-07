Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre „foarte curând” în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică faptul că Israelul intenționează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza. Acordul este mediat de Statele Unite, Netanyahu avertizând totodată că această etapă va fi una „dificilă”.

„Am discutat despre cum să punem capăt puterii Hamas în Gaza (...) am încheiat prima fază (...) apoi, aşteptăm să trecem foarte curând la a doua fază, care este mai dificilă sau la fel de dificilă”, a afirmat Netanyahu, la finalul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz.

În principal, a doua fază a acordului presupune dezarmarea Hamasului, organizație care controlează exclusiv Fâșia Gaza din 2007.

Deși a respins până acum această opțiune, mişcarea islamistă a transmis sâmbătă că ar fi dispusă să predea armele unei autorităţi palestiniene, „dacă ocupaţia” încetează în enclavă.

Potrivit Reuters, Benjamin Netanyahu a mai anunțat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la sfârșitul lunii decembrie. În cadrul întâlnirii se vor discuta posibilele oportunități de pace și sfârșitul dominației grupării Hamas în enclavă, a declarat Netanyahu.

Negocierile privind următoarele etape ale planului lui Trump de a pune capăt războiului de doi ani din enclava palestiniană continuă. Planul includea și eliberarea ostaticilor israelieni și înființarea unui guvern tehnocrat palestinian interimar în Gaza, supravegheat de un „consiliu de pace” internațional și susținut de o forță de securitate internațională.