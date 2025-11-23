Comandant Hamas, ucis în Gaza în urma unor atacuri aeriene ale Israelului

Armata israeliană anunță eliminarea unui lider responsabil de aprovizionarea Hamas, în timp ce Israelul și gruparea militantă se acuză reciproc de încălcarea armistițiului.

Armata israeliană a anunțat duminică faptul că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil de aprovizionare în cadrul structurii de producție a organizației. Potrivit IDF, acesta a fost vizat într-unul dintre atacurile aeriene desfășurate sâmbătă în Fâșia Gaza, în contextul escaladării tensiunilor legate de presupusele încălcări ale acordului de încetare a focului.

Într-un mesaj publicat pe X, IDF a declarat că, „în urma încălcării acordului de încetare a focului, armata israeliană (IDF) și serviciul de securitate internă (ISA) au vizat teroriști ai Hamas în lovituri precise în întreaga Fâșie Gaza”. În comunicat, Al-Hadidi este descris drept „şeful aprovizionării la sediul central de producţie al Hamas”.

Hamas nu a transmis până acum niciun comentariu oficial cu privire la anunțul Israelului, potrivit News.ro.

Acuzații reciproce și noi victime

Atacurile aeriene israeliene au avut loc sâmbătă, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că acestea au fost un răspuns la trimiterea de către Hamas a unui luptător în teritoriul controlat de Israel. Potrivit acestuia, cinci membri importanți ai Hamas au fost uciși.

Pe de altă parte, autoritățile sanitare din Gaza au anunțat că în atacurile de sâmbătă au murit cel puțin 20 de palestinieni.

Tensiunile dintre Israel și Hamas rămân ridicate, cele două părți continuând să se acuze de încălcarea acordului de încetare a focului, în timp ce atacurile sporadice și declarațiile beligerante complică perspectivele unei stabilizări durabile.