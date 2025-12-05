search
Liderul unei miliții anti-Hamas din Gaza, ucis după izbucnirea unui conflict intern

0
Război în Israel
0
Publicat:

Liderul unei grupări anti-Hamas înarmat și susținut de Israel a fost ucis în Fâșia Gaza, a confirmat gruparea joi, în ceea ce ar putea fi o lovitură pentru planurile postbelice ale Israelului în teritoriul distrus, relatează CNN.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Yasser Abu Shabab, care conducea o miliție ce controla o porțiune de teritoriu în Rafah, în sudul Gazei, a fost ucis în timp ce încerca să „dezescaladeze un conflict” între membrii unei familii într-o piață publică. O sursă israeliană a declarat anterior că decesul acestuia a survenit în urma unor „conflicte interne”.

Două surse israeliene au dezvăluit că Israelul a încercat să-l evacueze pe Abu Shabab la un spital din sudul țării, dar acesta a murit din cauza rănilor grave.

Ynet a citat o „sursă importantă din cadrul miliției”, care a declarat că a izbucnit o confruntare între familii și grupuri din cadrul miliției, care a escaladat și au fost trase focuri de armă. Ynet a citat ulterior un oficial al securității israeliene care a declarat că acesta ar fi fost bătut până la moarte în cadrul unei dispute privind colaborarea cu Israelul.

Abu Shabab a fost liderul celui mai importante dintre numeroasele grupuri armate susținute de Israel din Gaza, iar moartea sa s-ar putea dovedi un obstacol pentru planurile încă neclare ale Israelului privind viitorul enclavei. Acest lider, care avea puțin peste 30 de ani, părea să-și extindă influența în sudul Gazei, în timp ce încerca să creeze o zonă liberă de Hamas. Israelul intenționa să folosească miliția lui Abu Shabab pentru a slăbi Hamas, ca alternativă la conducerea islamistă a grupării militante.

Israelul plănuia, de asemenea, să folosească organizația lui Abu Shabab, supranumită „Forțele Populare”, pentru a asigura proiecte de reconstrucție în interiorul Gazei ocupate, în cadrul următoarei faze a acordului de încetare a focului. În ultimele luni ale războiului, acesta a contribuit la controlul fluxului de ajutoare de la punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei.

Mesajul Hamas

Hamas, care anterior jurase că îl va scoate din joc pe Abu Shabab, l-a numit trădător, dar nu și-a asumat în mod explicit responsabilitatea pentru moartea sa. Gruparea militantă a declarat că acesta se confruntă cu „soarta inevitabilă a oricui își trădează poporul și patria, acceptând să fie un pion pentru Ocupație”.

Într-o declarație, Hamas i-a felicitat pe toți cei care l-au denunțat pe Abu Shabab și pe alții ca fiind „colaboratori” ai Israelului.

„Subliniem faptul că Ocupația, așa cum nu a reușit să-și protejeze agenții, nu-și poate proteja niciunul dintre colaboratorii”, a adăugat Hamas.

Forțele Populare au precizat că Abu Shabab nu a fost ucis de Hamas.

„Negăm cu tărie orice informații înșelătoare care sugerează că a fost asasinat de bandiți din gruparea teroristă Hamas, deoarece este mult prea slabă pentru a-l elimina pe Liderul General”, a transmis gruparea într-un comunicat.

Imaginile care au circulat pe mai multe grupuri online din Gaza arătau un număr de palestinieni sărbătorind moartea lui Abu Shabab. O imagine obținută de CNN îl arată pe Abu Shabab cu un „X” roșu pe față, alături de calificativul „porc”.

O miliție anti-Hamas în Gaza

Abu Shabab a fost liderul uneia dintre numeroasele bande palestiniene slab organizate, susținute de Israel în Gaza, iar membrii acesteia rămân în mare parte în partea enclavei ocupată de Israel.

Gruparea acestuia, despre care acesta susținea că număra sute de membri, efectua raiduri în teritoriul controlat de Hamas înainte de a se retrage rapid sub protecția Israelului, potrivit lui Muhammad Shehada, expert în Gaza din cadrul Consiliului European pentru Relații Externe.

În absența unui plan de guvernare postbelic pentru enclava palestiniană, Israelul a sprijinit aceste grupări armate, care au ocupat mici porțiuni de teritoriu în diferite părți ale fâșiei. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a numit bandele „un lucru bun”, în pofida criticilor rivalilor săi politici care l-au acuzat că a înarmat „echivalentul ISIS în Gaza”.

Operațiunea în curs de desfășurare de înarmare a grupărilor, inclusiv a grupării lui Abu Shabab, a fost autorizată fără aprobarea cabinetului de securitate, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN în iunie.

