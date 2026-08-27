Navă lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul este nevătămat

O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, iar impactul a declanşat un incendiu la bord, stins ulterior, a anunţat în noaptea de miercuri spre joi agenţia maritimă britanică UKMTO.

Imagine din arhivă. Foto: X

Potrivit autorităţilor maritime britanice, citate de News.ro, toţi membrii echipajului sunt în siguranţă şi nu au fost răniţi. Deocamdată, nu au fost oferite informaţii despre naţionalitatea navei sau direcţia în care aceasta se deplasa.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor majore din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Navele care traversează zona au fost vizate în mod repetat de atacuri după declanșarea, la 28 februarie, a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

Teheranul a impus o blocadă asupra strâmtorii și revendică controlul asupra acestei rute strategice. Autoritățile iraniene au atacat nave despre care susțin că încearcă să evite ruta preferată de Iran și intenționează să perceapă taxe pentru trecerea prin strâmtoare.

Incidentul maritim survine în contextul în care Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva Iranului. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a prezentat luni planuri pentru ceea ce a numit „asfixierea economică” a Iranului. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat miercuri că noile sancțiuni „nu vor obține nimic”.

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Expert în Orientul Mijlociu, Ioana Constantin-Bercean explică de ce războiul din Iran s-ar putea sfârși înaintea celui din Ucraina și de ce nici unul nu se va încheia prea curând. Ea spune că riscul ca cele două războaie să se „unească” în unul mare nu a dispărut în totalitate. Interviul oferit de Ioana Constantin-Bercean pentru „Adevărul” poate fi citit AICI.