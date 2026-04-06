SUA și Iranul negociază un armistițiu de 45 de zile, în timp ce Donald Trump amenință cu atacuri asupra infrastructurii critice

Statele Unite, Iranul și un grup de mediatori regionali discută în aceste zile termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea reprezenta primul pas către încetarea definitivă a războiului, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează patru surse din SUA, Israel și regiune, familiarizate cu negocierile.

Conform informațiilor apărute în presă, discuțiile vizează un acord structurat în două etape. Prima fază ar presupune instituirea unui armistițiu temporar, valabil 45 de zile, interval în care părțile implicate ar urma să negocieze condițiile unui acord de pace durabil. În cea de-a doua etapă, ar urma să fie convenit un acord final care să consfințească încetarea completă a conflictului.

Sursele citate susțin că durata armistițiului ar putea fi extinsă, în cazul în care negocierile nu vor ajunge la un rezultat în termenul stabilit inițial, dar vor exista progrese suficiente pentru continuarea dialogului.

Informațiile nu au fost confirmate independent, iar Reuters notează că nu a reușit să verifice aceste detalii din surse proprii.

În paralel cu aceste discuții diplomatice, președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, într-un interviu acordat Wall Street Journal, că termenul limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz expiră marți seara. Liderul de la Washington a avertizat că, în lipsa unor progrese, ar putea fi luate în calcul atacuri asupra infrastructurii critice, ceea ce ar putea amplifica tensiunile din regiune, în ciuda eforturilor diplomatice aflate în desfășurare.