Video Cum s-a distrat liderul nord coreean în timpul unui exercițiu militar brutal. Soldații Phenianului se lovesc cu topoarele în abdomen

Președintele Coreei de Nord Kim Jong Un a privit zâmbind cum soldații spărgeau cărămizi cu capul și erau loviți în abdomen cu lopeți, ciocane și chiar topoare.

Liderul nord-coreean a asistat la o demonstrație a puterii militare a țării sale și s-a bucurat din plin de spectacol.

În cea mai bizară secvență a paradei, soldații camuflați au spart panouri mari de beton cu capul, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale. Între timp, un alt soldat a luat o bâtă și a lovit cu putere direct în unul dintre combatanți, rupând-o în două, în timp ce lupta continua, scrie Daily Mail.

Kim putea fi văzut așezat într-un scaun masiv, la birou, făcând remarci despre spectacol, în timp ce personalul militar în uniformă râdea la comentariile sale.

Într-un alt număr, participanții țineau mai multe plăci de beton deasupra abdomenului unui militar, în timp ce alt soldat le spărgea în bucăți cu un baros.

Între demonstrațiile extravagante de forță și rezistență la durere s-au intercalat exerciții militare mai obișnuite, în care trupele mărșăluiau sau executau mișcări de arte marțiale în sincron.

La final, soldații s-au adunat în jurul lui Kim pentru a-i strânge mâna și a-și arăta aprecierea, scandând, aplaudând și sărind în aer în timp ce făceau o fotografie cu el.

Demonstrația militară a avut loc după ce Kim a urmărit personalul testarea unui motor cu combustibil solid pentru arme capabile să ajungă pe teritoriul SUA.

El a numit-o o evoluție semnificativă care consolidează arsenalul militar strategic al țării sale. Deși testul a fost în concordanță cu obiectivul declarat al lui Kim de a obține rachete mai agile și mai greu de detectat, unii experți presupun că afirmația Coreei de Nord ar putea fi exagerată.

Rachetele cu combustibil solid încorporat sunt mai ușor de transportat și de ascuns decât cele cu combustibil lichid, care, de obicei, trebuie alimentate înainte de lansare și nu au o durată de viață lungă.

Forța de tracțiune maximă a motorului este de 2.500 kilonewtoni, în creștere față de aproximativ 1.970 kilonewtoni raportați într-un test similar cu un motor cu combustibil solid din septembrie, relatează agenția oficială de știri Korean Central News Agency.

Testul a fost efectuat ca parte a programului de înarmare pe cinci ani al țării, menit să modernizeze „mijloacele de lovitură strategică”, un termen care se referă la rachetele balistice cu capacitate nucleară și alte arme.

Kim a afirmat că ultimul test al motorului a avut „o importanță deosebită pentru ridicarea puterii militare strategice a țării la cel mai înalt nivel”.

Coreea de Nord ar putea „blufa” cu rapoartele privind ultimele sale teste, întrucât nu a dezvăluit informații esențiale, precum durata totală de ardere a motorului, a declarat Lee Choon Geun, cercetător onorific la Institutul de Politici Științifice și Tehnologice din Coreea de Sud.

Coreea de Nord a depus eforturi susținute pentru a-și extinde arsenalul nuclear de când diplomația de mare miză a lui Kim cu președintele american Donald Trump s-a prăbușit în 2019.

La congresul Partidului Muncitorilor din februarie, Kim a lăsat deschisă ușa dialogului cu domnul Trump, dar a îndemnat Washingtonul să renunțe la cererile de dezarmare nucleară ca o condiție prealabilă pentru negocieri.