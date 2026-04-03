Coreea de Nord anunță ceremonii de înmormântare pentru soldații morți pe frontul din Ucraina

Phenianul va organiza, la mijlocul lunii aprilie, o ceremonie de înmormântare pentru soldații nord-coreeni uciși în timp ce luptau alături de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit presei de stat, citate de AFP.

Coreea de Nord a trimis mii de militari pentru a sprijini ofensiva rusă, alături de rachete şi muniţii. Potrivit estimărilor făcute de autoritățile de la Seul, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni şi-au pierdut viața în conflict.

În schimb, susţin analiştii, Phenianul ar primi din partea Moscovei sprijin financiar, tehnologie militară, dar şi alimente şi resurse energetice, ceea ce îi permite să atenueze efectele sancţiunilor internaţionale impuse din cauza programului său nuclear.

Totodată, autorităţile nord-coreene construiesc un muzeu dedicat militarilor căzuţi, proiect aflat aproape de finalizare, potrivit agenţiei oficiale KCNA. Inaugurarea este programată pentru jumătatea lunii aprilie şi va coincide cu o ceremonie de „înmormântare solemnă a rămăşiţelor martirilor”.

Evenimentul va avea loc „cu ocazia primei aniversări a încheierii operaţiunilor de eliberare de la Kursk”, regiune din Rusia unde forţele ucrainene au lansat o ofensivă în vara anului 2024, mai notează sursa citată.

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a vizitat în februarie amplasamentul viitorului muzeu, elogind „eroismul” soldaţilor căzuţi şi descriind proiectul drept „un loc de educaţie patriotică”.

Coreea de Nord a confirmat în aprilie 2025 că a desfăşurat trupe în sprijinul invaziei ruse şi a recunoscut pierderi în rândul militarilor săi. De atunci, Kim Jong Un a organizat mai multe ceremonii de comemorare.