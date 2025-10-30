search
Joi, 30 Octombrie 2025
Analiză La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Trump-Xi Jinping. Cele trei niveluri de dificultate ale negocierilor

0
0
Publicat:

„Am mult respect pentru liderul chinez Xi Jinping. Cred că mă place și mă respectă”, a declarat recent președintele american Donald Trump. Liderul american mizează pe carisma sa pentru a „câștiga” întâlnirea cu omologul său chinez pe 30 octombrie, în Coreea de Sud. Va fi cea mai importantă întâlnire politică a anului: Trump și Xi nu s-au mai așezat la masa negocierilor din 2019. Dar orice rezultat anunțat al întâlnirii va fi probabil un „armistițiu” între Washington și Beijing, nu un acord, scrie The Economist .

Xi Jinping și Donald Trump?FOTO.Arhiva
Xi Jinping și Donald Trump?FOTO.Arhiva

Ultima lună a fost una dificilă pentru cele mai mari două economii ale lumii. Pe 9 octombrie, China a impus noi restricții dure asupra exporturilor de elemente din pământuri rare - esențiale pentru orice, de la electronice de larg consum la echipamente militare. Ca răspuns, Trump a amenințat cu o taxă vamală suplimentară de 100% asupra importurilor chinezești în Statele Unite, începând cu 1 noiembrie (pe lângă taxele vamale deja ridicate).

Adăugați la acestea includerea companiilor pe lista neagră, taxele portuare și disputa privind achiziționarea de soia americană. Faptul că întâlnirea are loc este o dovadă a muncii depuse de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessant, și vicepremierul chinez He Lifeng în Malaezia în weekend.

Negocierile vor avea trei niveluri de dificultate

Cel mai simplu. Tarifele reprezintă un domeniu evident în care s-ar putea face progrese. Tarifele restricționează comerțul dintre cele două țări (exporturile chinezești către Statele Unite au scăzut cu 27% în septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut). Amenințarea unui tarif suplimentar de 100% nu mai este „aproape” pe ordinea de zi, a spus Bessant. Un set separat de tarife care urma să intre în vigoare pe 10 noiembrie va fi probabil amânat. Și un tarif suplimentar de 20% pentru bunurile chinezești, conceput pentru a pedepsi China pentru rolul companiilor sale în comerțul cu fentanil, ar putea fi chiar eliminat (în iulie, Trump a declarat că Beijingul face „pași mari” în controlul drogului). Chiar și cu toate aceste schimbări pozitive, rata tarifului pentru bunurile chinezești va rămâne la 20-30%, potrivit economistului Zhaopeng Xing.

În schimbul unor reduceri tarifare, China s-ar angaja probabil să cumpere cantități mari de soia americană (Brazilia a devenit principalul furnizor de soia al Chinei în ultimii ani). Soia a fost cel mai mare export american către China anul trecut, aducând aproximativ 12,6 miliarde de dolari pentru fermierii din Midwestul care o cultivă și sunt susținători ai lui Trump. Dar China s-a abținut să cumpere soia americană în acest an. Acceptarea acestui lucru acum ar fi o concesie ușoară pentru Xi Jinping; China va avea nevoie în continuare de soia americană la sfârșitul anului, când rezervele din alte surse se vor epuiza.

Alte domenii cu potențial de câștig ar putea fi taxele portuare. Cele două țări ar putea conveni să elimine taxele portuare suplimentare pe care le-au impus navelor de marfă ale celeilalte țări în ultimele luni. China ar putea, de asemenea, să fie de acord cu o tranziție lină a „versiunii americane” a TikTok către proprietarii americani. Ambele ar fi oferte ușoare din partea lui Xi Jinping pentru Trump și victorii politice ușoare pentru liderul chinez pe plan intern.

Citește și: Apelul făcut de China înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump. „Sensul istoriei nu poate fi inversat”

Al doilea nivel de negocieri , mult mai complex , ar putea implica noi controale și restricții privind „circulația bidirecțională” a bunurilor, proprietății intelectuale și capitalului. Metalele rare sunt un exemplu al acestei probleme mai ample. Bessent spune că China își va amâna regimul de control al exporturilor de pământuri rare cu un an, în timp ce Beijingul analizează și evaluează totul. Oficialii chinezi nu au comentat încă raportul. Dar, având în vedere dominația Chinei pe piața metalelor rare, este puțin probabil ca Beijingul să abandoneze complet noul regim de export. În schimbul unei amânări a impunerii unor controale stricte la export, China se va aștepta probabil ca America să își relaxeze și restricțiile la export, a declarat Chen Long de la firma de cercetare Plenum. America a blocat mult timp vânzarea de semiconductori avansați către China. Dar orice acord care schimbă efectiv accesul la pământuri rare cu accesul la cipuri de ultimă generație ar fi o victorie pentru Xi.

Al treilea și cel mai dificil nivel al negocierilor este geopolitica. Trump dorește ca Rusia să pună capăt războiului din Ucraina și sugerează că China ar putea ajuta. Xi, la rândul său, vrea să -l împingă pe Trump să-și schimbe poziția față de Taiwan, poate clarificând faptul că președintele SUA se opune independenței insulei (în prezent, politica Americii este pur și simplu să nu susțină independența Taiwanului). Cât despre războiul Rusiei din Ucraina, cel puțin Xi nu a dat niciun semn că ar încerca să-l convingă pe dictatorul rus Vladimir Putin să încheie pace.

Echipa lui Trump spune că America nu își va schimba poziția față de Taiwan de dragul unui acord comercial. Acest lucru ar putea fi oarecum reconfortant pentru aliații asiatici ai Americii, având în vedere imprevizibilitatea actualului președinte american.

Rezultate potențiale

Dacă se ajunge la un acord care să acopere cele mai simple puncte de pe ordinea de zi, ar putea deschide calea pentru ca Trump să viziteze China la începutul anului viitor. Numai atunci pot fi rezolvate unele dintre problemele mai dificile. În orice caz, o pauză în conflictul dintre SUA și China ar putea fi benefică pentru ambele părți. De exemplu, ar oferi Beijingului timp să găsească personal pentru a gestiona în mod corespunzător un nou sistem de reglementare a pieței de pământuri rare. Între timp, SUA ar putea pregăti alte modalități de a riposta împotriva Chinei - luând în considerare restricționarea aprovizionării cu piese de aeronave sau software avansat pentru proiectarea de cipuri.

Precedentele sugerează că orice acord între două superputeri care nu au încredere una în cealaltă este probabil să fie de scurtă durată. „Armistițiul” a fost încălcat de mai multe ori în acest an. Ultimul acord major dintre cei doi lideri a fost acordul comercial din Faza Unu din 2020, dintre Statele Unite și China. Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite a anunțat recent o anchetă privind „aparenta nerespectare” de către Beijing a acestui acord. Toate acestea sunt de un semn rău pentru un potențial nou acord care să abordeze cele mai dificile probleme dintre America și China.

