Ministerul Sănătăţii din Gaza a primit de la Israel rămășițele a 30 de palestinieni. Armata israeliană a anunțat că a identificat trupurile a doi ostatici, predate de Hamas

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza, al Hamas, a anunțat miercuri, 22 octombrie, că alte 30 de rămășite ale unor palestinieni au fost restituite Fâșiei Gaza de către Israel, prin intermediul Crucii Roșii.

Numărul rămăşiţelor restituite de israelieni de la 10 octombrie a ajuns, miercuri, la 185, relatează AFP, citată de News.ro.

În baza unui acord e încetarea focului între Israel şi Hamas, negociat în baza unui plan prezentat de către preşedintele american Donald Trump, Israelul urmează să predea rămăşiţele a 15 palestinieni în schimbul rămăşiţelor unui israelian predat de către Hamas.

Miercuri, armata israeliană a anunţat că a identificat două corpuri ale unor ostatici recuperate marţi din Fâşia Gaza.

Este vorba despre rămăşiţele lui Tamir Adar şi Aryeh Zalmanovich.

Începând de la 10 octombrie, la intrarea în vigoare a unui armistioţiu între israel şi Hamas, au fost predate rămăşiţele a 15 dintre cei 28 de ostatici ţinute în Fâşia Gaza.