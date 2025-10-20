Donald Trump avertizează Hamas pentru încălcarea armistițiului: „Vor fi eradicați și ei știu asta” / „Israelul ar interveni în două minute dacă i-aș cere acest lucru”

Donald Trump a avertizat luni că mișcarea Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după schimburile de acuzații între Israel și Hamas privind încălcări ale armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, la Casa Albă, că Hamas riscă „eradicarea” dacă nu respectă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza. Afirmația a fost făcută în fața jurnaliștilor, în timp ce liderul american îl primea pe premierul australian Anthony Albanese, notează Agerpres citând agențiile internaționale.

Donald Trump a reamintit că Washingtonul a încheiat o înțelegere cu Hamas privind respectarea armistițiului și a avertizat că, în cazul unei încălcări, forțele insurgente palestiniene „vor fi eradicate”.

„Vor fi eradicați și ei știu asta”, a spus el.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni reînnoite după ce Israelul a acuzat mișcarea Hamas de încălcarea armistițiului, duminică, 19 octombrie, şi a lansat o serie de atacuri.

La rândul său, Hamas a respins aceste acuzații, precizând că, potrivit autorităților din Gaza, atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 45 de palestinieni în cursul ultimelor raiduri.

Tot luni, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, înaintea consultărilor regionale menite să consolideze armistițiul intrat în vigoare pe 10 octombrie.

În acest context, Donald Trump a subliniat că Statele Unite nu intenționează în prezent să trimită forțe americane împotriva Hamas, adăugând, însă, că o forță internațională de stabilizare, la care zeci de țări ar fi dispuse să participe, ar putea interveni dacă situația o va cere.

„Israelul ar interveni în două minute dacă i-aș cere acest lucru”, a afirmat președintele, dar a precizat că, deocamdată, nu a făcut o astfel de solicitare și că speră într-o reducere a atacurilor, reamintind, în acelaşi timp, că membri ai grupării sunt „oameni violenți”.