Rămăşiţele unui ostatic ucis de Hamas în 2023 și predat israelienilor aparțin unui soldat care apăra un kibbutz

Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit CNN.

Haimi a fost ucis în atacul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, în timp ce apăra un kibbutz, a declarat Armata Israeliană. Avea 41 de ani la momentul morţii. Îi supravieţuiesc soţia, patru copii, tatăl şi sora, a declarat Armata Israeliană. Haimi este al 13-lea ostatic decedat care a fost transferat şi identificat de la semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, propus de SUA, pe 9 octombrie.

Cetăţeanul thailandez Sonthaya Oakkharasri a fost precedentul care a fost identificat duminică. Conform acordului de încetare a focului, mai rămân de transferat de către Hamas încă 15 ostatici decedaţi.

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi a transmis condoleanţe familiei lui Haimi după ce trupul său a fost repatriat pentru a fi înmormântat în mod corespunzător. „Pe lângă durerea profundă şi conştientizarea faptului că inimile lor nu vor mai fi niciodată întregi, întoarcerea lui Tal aduce o oarecare alinare unei familii care a trăit în incertitudine şi suferinţă insuportabile timp de mai bine de doi ani”, a declarat grupul.

Sicriul cu rămăşiţele lui Haimi a sosit luni dimineaţă la Tel Aviv pentru identificare, după ce a fost recuperat de Crucea Roşie din Gaza şi apoi transferat în custodia forţelor israeliene din teritoriul devastat de război.

Ultimul transfer are loc în contextul eforturilor diplomatice din regiune menite să promoveze următoarea fază a planului de încetare a focului al administraţiei Trump.