Netanyahu și-a concediat consilierul pentru securitate națională pe fondul disputelor privind războiul din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis marți, 21 octombrie, pe Tzachi Hanegbi din funcția de consilier pentru securitate națională și șef al Consiliului Național de Securitate (Malal).

Decizia ar fi fost luată pe fondul unor dezacorduri majore privind strategia militară din Fâșia Gaza, potrivit postului i24News, citat de Agerpres. Tzachi Hanegbi a confirmat îndepărtarea sa din funcție într-o declarație oficială:

„Misiunea mea la conducerea Consiliului se încheie astăzi. Voi rămâne la dispoziţia înlocuitorului meu, dacă va fi necesar”, a transmis acesta, precizând că premierul i-a comunicat că un succesor va fi numit în curând.

Surse apropiate biroului prim-ministrului afirmă că tensiunile dintre Netanyahu și Hanegbi au escaladat în ultimele săptămâni, pe fondul divergențelor privind continuarea operațiunilor militare în Gaza.

Hanegbi ar fi susținut un „acord parțial” cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor și ar fi criticat ideea ocupării totale a orașului Gaza, măsură promovată de cercul dur din jurul lui Netanyahu. Această poziție a fost considerată „prea conciliantă” de tabăra premierului, care dorește menținerea unei poziții ferme.

În declarația de plecare, fostul consilier a făcut referire și la atentatele comise de Hamas pe 7 octombrie 2023, când Israelul a fost lovit de cel mai grav atac din ultimele decenii.

„Teribilul eşec din 7 octombrie, pentru care împărtăşesc responsabilitatea, trebuie examinat temeinic pentru a trage lecţii şi a restabili încrederea zdruncinată”, a afirmat Hanegbi.

Demisia forțată a lui Hanegbi este interpretată în presa israeliană ca o tentativă a lui Netanyahu de a consolida controlul politic asupra deciziilor de securitate, în timp ce guvernul pregătește planurile pentru administrarea post-război a Fâșiei Gaza.