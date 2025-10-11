Melania Trump a luat legătura direct cu Putin pentru eliberarea copiilor din Ucraina răpiți de armata rusă

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că a stabilit un contact direct cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Opt dintre aceștia au fost deja readuși în Ucraina în ultimele 24 de ore, notează Associated Press.

Melania Trump a declarat vineri, că a stabilit un contact direct cu Vladimir Putin după ce i-a trimis o scrisoare personală în luna august, transmisă prin intermediul fostului președinte Donald Trump în timpul negocierilor din Alaska. Ulterior, echipa sa a luat legătura cu reprezentanții Kremlinului pentru a avansa procedurile de eliberare a copiilor.

Potrivit ABC News, opt copii răpiți de Rusia au fost readuși în ultimele 24 de ore înapoi în Ucraina. Autoritățile continuă să lucreze pentru a readuce și ceilalți copii rămași în Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei.

La mijlocul lunii august, Melania Trump i-a transmis o scrisoare lui Putin, exprimându-și îngrijorarea pentru soarta copiilor ucraineni duși în Rusia de la începutul conflictului. Scrisoarea a fost predată personal de Donald Trump în timpul întâlnirii sale cu liderul de la Kremlin din Alaska.