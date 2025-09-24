Video Casa Albă acuză ONU că a vrut să-l umilească pe Trump, după incidentul stânjenitor cu scara rulantă

Casa Albă a criticat ONU, acuzând personalul de securitate că ar fi încercat să-l umilească pe președintele Donald Trump și pe Prima Doamnă Melania, după ce o scară rulantă s-ar fi oprit brusc la intrarea în sediul din New York.

Purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt, a invocat un articol din The Times care relata glume ale angajaților ONU privind oprirea deliberată a scărilor și lifturilor pentru a-l încurca pe liderul american. „Dacă cineva a făcut intenționat acest lucru, trebuie concediat și investigat imediat”, a scris ea pe X.

Imaginile stânjenitoare au surprins momentul în care cei doi aproape își pierd echilibrul, fiind nevoiți să urce pe scări pe jos înainte de discursul principal al lui Trump. Ajuns sus, Trump nu a ratat ocazia de a face observația: „Scara rulantă s-a defectat.”

În urma incidentului, s-a lansat o investigație amplă, iar o echipă a Secret Service a început să cerceteze detaliile, după ce un raport publicat în The Sunday Times a dezvăluit că unii angajați ai ONU ar fi glumit despre intenția de a „sabotaj” președintele, oprind intenționat scara rulantă.

Problemele nu s-au oprit însă aici. După incidentul cu scara, Trump a fost în continuare surprins de alte neplăceri tehnice, inclusiv faptul că teleprompterul său nu funcționa corespunzător în momentul în care s-a aflat la pupitru, iar la finalul discursului său, transmisia audio către televiziunile internaționale a fost întreruptă, fiind redirecționată către o traducere într-o limbă străină.

„Nu e o coincidență”, a afirmat Leavitt, subliniind că întreaga serie de erori tehnice ar putea fi legată de o intenție mai largă de sabotaj, având în vedere contextul în care Trump și-a exprimat frecvent critici dure față de ONU și față de gestionarea conflictelor globale de către organizația internațională.

„Împreună cu Secret Service, vom ajunge până la capătul acestei povești”, a mai spus Leavitt, sugerând că cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere.

Conform unor surse din cadrul ONU, glumele despre „trucuri” legate de infrastructura summitului aveau legătură cu nemulțumirile interne privind tăierile de fonduri provenite din SUA, Trump fiind criticat în repetate rânduri pentru lipsa contribuțiilor financiare către organizațiile internaționale.

În urma investigațiilor, ONU a ieșit la rampă cu o versiune oficială, conform căreia defecțiunea scării rulante ar fi fost cauzată de o eroare tehnică neintenționată, activată de echipa de filmare a lui Trump. Însă explicațiile nu au reușit să liniștească spiritele.

Incidentul a precedat un discurs virulent în care Trump a atacat ONU pentru rolul său în gestionarea migrației, acuzând organizația că „finanțează un asalt asupra țărilor occidentale”. El a avertizat că „Europa este în pericol” din cauza imigrației necontrolate și a criticat Londra, făcând referiri la primarul Sadiq Khan, comentarii respinse de biroul edilului ca fiind „bigote și inacceptabile”.

Atac la adresa aliaților și ONU

În fața liderilor mondiali, Trump a afirmat că statele europene „se ruinează” prin politica de frontiere deschise și a cerut oprirea imediată a achizițiilor de energie din Rusia. De asemenea, a reiterat că ONU „scrie doar scrisori fără conținut” și nu își îndeplinește rolul de a preveni conflictele.

Liderul de la Casa Albă și-a revendicat meritul pentru încheierea a șapte conflicte în diverse regiuni ale lumii, susținând că nu a primit niciun sprijin din partea ONU. Totodată, a criticat acordarea de recunoaștere internațională Palestinei, pe care a numit-o „o recompensă pentru Hamas”.

Controverse suplimentare

Trump a continuat să atace politicile climatice, descriind schimbările climatice drept „cea mai mare escrocherie din lume”, stârnind reacții de uimire în sală. A denunțat parcurile eoliene din Marea Britanie și a pledat pentru exploatarea mai intensă a combustibililor fosili.

El a revendicat de asemenea deciziile de a folosi Garda Națională în Washington D.C. și lovituri militare împotriva Iranului și Venezuelei, susținând că acestea au întărit securitatea americană.