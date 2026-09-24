 Șase muncitori care sortau legume, uciși într-un atac rus asupra unui depozit agricol din regiunea Harkov | adevarul.ro
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Șase muncitori care sortau legume, uciși într-un atac rus asupra unui depozit agricol din regiunea Harkov

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Șase persoane au murit într-un atac rus cu dronă efectuat joi asupra unei întreprinderi agricole în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean Serghi Koreţki.

Depozitul unde au fost omorâți oamenii
Depozitul unde au fost omorâți oamenii Foto: X

„În această dimineaţă, o dronă a lovit o întreprindere agricolă”, a indicat şeful guvernului de la Kiev pe Telegram. Şase persoane au fost ucise, a precizat serviciul său de presă, care a revizuit bilanţul iniţial de şapte morţi anunţat de premier.

Serviciile de salvare regionale au evocat de asemenea şase decese, scrie Agerpres.

Potrivit Parchetului din Harkov, armata rusă a efectuat această lovitură în jurul orei locale 07:35 locale asupra unei întreprinderi de prelucrare a fructelor şi legumelor aparţinând unei ferme situate în satul Stara Gnylytsia.

Victimele „triau legume” în momentul atacului, potrivit serviciilor de salvare regionale, care au publicat imagini ce arată interiorul unui hangar distrus.

„Conform informaţiilor preliminare, inamicul a utilizat o rachetă de croazieră de dimensiuni mici Banderol”, a indicat Parchetul. Banderol este o armă hibridă ce combină caracteristici ale rachetei de croazieră cu cele ale dronei cu reacţie.

În ultimele luni, Rusia şi Ucraina şi-au intensificat loviturile aeriene, soldate cu numeroase victime civile, la peste patru ani şi jumătate de la declanşarea invaziei ruse de mare amploare în ţara vecină.

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