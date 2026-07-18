 Peste 5.000 de morți în urma cutremurelor din Venezuela. FMI deblochează 346 de milioane de dolari pentru reconstrucție | adevarul.ro
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Peste 5.000 de morți în urma cutremurelor din Venezuela. FMI deblochează 346 de milioane de dolari pentru reconstrucție

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Bilanțul cutremurelor care au lovit Venezuela a depășit vineri 5.000 de morți, la trei săptămâni de la catastrofa care a lăsat mii de persoane fără adăpost. Caracasul a obținut de la Fondul Monetar Internațional deblocarea a 346 de milioane de dolari pentru finanțarea reconstrucției, relatează Agerpres, care citează AFP.

Peste 5.000 de oameni au murit în urma celor două cutremure din Venezuela. FOTO: Arhivă
Peste 5.000 de oameni au murit în urma celor două cutremure din Venezuela. FOTO: Arhivă

Cel puțin 5.069 de persoane au murit în urma celor două cutremure cu magnitudinea 7,2 și 7,5, care au lovit nordul țării la un interval de doar 39 de secunde. Statul La Guaira se numără printre cele mai afectate regiuni, potrivit noului bilanț prezentat de președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez.

Alte 16.740 de persoane au fost rănite. Autoritățile nu au precizat numărul celor dispăruți, însă o estimare realizată de ONU în ziua de după cele două cutremure indica faptul că acesta ar putea ajunge la 50.000.

Aproape 20.000 de oameni au rămas fără adăpost

Sute de clădiri au fost avariate și au devenit practic nelocuibile sau s-au prăbușit complet în urma cutremurelor, în special în statul La Guaira.

Aproape 20.000 de persoane rămase fără adăpost locuiesc în tabere improvizate amenajate pe stadioane, în piețe publice și chiar pe trotuare.

Pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, Venezuela a obținut de la FMI deblocarea a 346 de milioane de dolari care fuseseră anterior înghețate, în contextul în care instituția financiară nu recunoștea legitimitatea fostului președinte Nicolas Maduro.

Președinta interimară Delcy Rodriguez a declarat că fondurile vor fi folosite inclusiv pentru sprijinirea familiilor afectate de catastrofă în ceea ce privește locuințele, infrastructura și serviciile publice esențiale.

FMI și Banca Mondială au anunțat în aprilie reluarea relațiilor cu Venezuela, după ce acestea fuseseră înghețate în 2019.

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