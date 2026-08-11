 România reia zborurile directe către China. Prima cursă București-Beijing va începe pe 4 septembrie | adevarul.ro
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România reia zborurile directe către China. Prima cursă București-Beijing va începe pe 4 septembrie

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Românii vor putea călători direct în China începând din 4 septembrie, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre București și Beijing. Zborurile vor fi operate de Air China, cu o frecvență de trei curse pe săptămână.

Avion al companiei Air China/FOTO: Wikipedia
Avion al companiei Air China/FOTO: Wikipedia

„Noua rută aeriană operată de compania Air China, tur-retur, pe destinația: Beijing (PEK) - București (OTP) - Zagreb (ZAG), marchează o nouă etapă în dezvoltarea conectivității și cooperării dintre țările noastre, contribuind la poziționarea Bucureștiului ca un punct de legătură tot mai bine conectat cu marile centre economice, culturale și politice ale Chinei și Asiei”, transmite Ambasada României la Beijing, marți, 11 august, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei, reluarea zborurilor directe va facilita contactele bilaterale în domenii precum turismul, cooperarea economică și schimburile culturale. Cursele vor fi operate de trei ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri, reducând timpul de călătorie prin eliminarea escalelor.

„Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre.

Acest coridor de conectivitate va impulsiona și deschide noi oportunități de dialog și cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun”, a declarat ambasadorul României în R.P. Chineză, Dan - Horia Maxim, citat în comunicat.

Ceremonia de inaugurare a rutei Beijing – București – Zagreb, organizată de Ambasada României la Beijing împreună cu Ambasada Croației și Air China, a reunit oficiali chinezi, reprezentanți ai presei, mediului de afaceri și sectorului turistic.

În 1974, TAROM inaugura primul zbor pe ruta București – Beijing, deschizând o legătură aeriană directă între cele două țări.

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