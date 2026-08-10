Un cutremur puternic produs luni, 10 august, a provocat pagube semnificative în Columbia. Autoritățile au anunțat până acum că cel puțin 20 de persoane au murit.

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Preşedintele Columbiei, Abelardo de La Espriella, va declara luni „stare de urgenţă” în Columbia în urma unui seism puternic care a făcut cel puţin 111 morţi şi 87 de răniţi în vestul ţării.

„S-a decis declararea stării de urgenţă, care va fi semnată în cursul zilei”, a anunţat de la Bogota şeful statului, prezentând un bilanţ actualizat al seismului cu magnitudinea 7,4, potrivit Agerpres.

Seismul s-a produs la doar câteva zile după ce Abelardo de La Espriella a fost învestit preşedinte, noua administraţie confruntându-se acum cu prima sa criză, pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din ţara vecină Venezuela din iunie.

„Guvernul naţional a mobilizat toate resursele pentru a proteja vieţile, a asista comunităţile afectate şi a acorda ajutor acolo unde este nevoie”, a spus el într-un discurs adresat naţiunii la orele prânzului, odată cu declararea stării de urgenţă naţionale.

„Prioritatea noastră este să salvăm oamenii prinşi sub dărâmături”, a mai spus el.

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Peste 70 de persoane au murit după ce un cutremur puternic a lovit vestul Columbiei, provocând prăbușirea și avarierea gravă a unor clădiri în orașe importante, printre care Cali și Pereira, potrivit The Guardian.

Citând oficiali guvernamentali, cotidianul El Espectador a relatat că cel puțin 72 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 40 în departamentul Risaralda.

Primarul orașului Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, a declarat că cel puțin 12 clădiri și 20 de locuințe au fost parțial sau complet distruse.

„Washingtonul monitorizează îndeaproape cutremurul de mare intensitate care a lovit Columbia și este pregătit să sprijine populația Columbiei”, a scris pe X secretarul de stat american Marco Rubio.

Israelul și-a oferit sprijinul, la fel ca președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, și președintele Ecuadorului, Daniel Noboa.

Știre inițială

Cutremurul, cu magnitudinea de 7,4, a avut epicentrul în localitatea San José del Palmar, în vestul Columbiei, în apropierea coastei Pacificului, la o adâncime de aproximativ 107 kilometri. Seismul a fost resimțit și în Ecuador, scrie The Guardian.

Ca urmare a seismului, șase aeroporturi din vestul Columbiei și-au suspendat operațiunile, după ce au fost afectate de cutremur, a anunțat autoritatea aeronautică civilă.

Primarul orașului Cali, Alejandro Eder, a anunțat că cel puțin 20 de clădiri s-au prăbușit, iar unele persoane ar fi fost prinse sub dărâmături. Autoritățile au solicitat echipe de intervenție din Bogotá și Medellín pentru operațiunile de salvare.

În Manizales, două persoane au murit, iar peste 12 clădiri și 20 de locuințe au fost distruse parțial sau complet. Primarul i-a îndemnat pe locuitori să rămână în afara clădirilor, avertizând asupra posibilității producerii unor replici.

În total, bilanțul cutremurului a ajuns la cel puțin 20 de morți. În orașul Pereira, 18 persoane au murit, iar alte persoane au rămas blocate în clădiri prăbușite.