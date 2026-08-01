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Cutremur puternic lângă Napoli. 19 răniți și sute de oameni rămași în stradă

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Bilanțul cutremurului cu magnitudinea 4,7 produs vineri seară, 31 iulie, în zona Campi Flegrei, în apropiere de Napoli, a ajuns la 19 răniți, iar activitatea seismică continuă. Autoritățile italiene au înregistrat zeci de replici pe parcursul nopții, în timp ce sute de locuitori au rămas în stradă de teama unor noi seisme.

Cutremur puternic lângă Napoli. FOTO: Rainews.it
Cutremur puternic lângă Napoli. FOTO: Rainews.it

Cutremurul s-a produs la ora locală 19:46 (20:46, ora României), la o adâncime de aproximativ 3 kilometri, potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Epicentrul a fost localizat în zona Campi Flegrei, la vest de orașul Napoli, notează Reuters

La scurt timp după acesta a urmat o replică de magnitudine 3,8, iar pe parcursul nopții au fost înregistrate peste 60 de cutremure, majoritatea de intensitate redusă, potrivit Rai News.

Cea mai puternică replică din dimineața zilei de sâmbătă a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la ora 05:47, fiind resimțită în localitățile Pozzuoli și Bacoli, dar și în mai multe cartiere din Napoli. Două minute mai târziu a urmat un nou seism, cu magnitudinea 3,0.

Potrivit autorităților, 19 persoane au fost transportate la spitalul din Pozzuoli. Doi răniți sunt în stare gravă, fiind încadrați în cod roșu, iar o altă persoană este în cod portocaliu.

În urma cutremurului s-au prăbușit două clădiri nelocuite în Pozzuoli, iar echipele de intervenție continuă verificările pentru a evalua pagubele produse. Un stâlp de înaltă tensiune s-a prăbușit, lăsând fără electricitate aproximativ 100.000 de consumatori. Alimentarea cu energie a fost restabilită pentru aproape toți, însă aproximativ 900 de clienți din zona Astroni-Agnano sunt încă afectați.

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Operațiunile de salvare au continuat și în cursul nopții. Pompierii au evacuat un bărbat de 80 de ani, imobilizat la pat, dintr-un imobil de pe Via Fasano din Pozzuoli, după ce scările clădirii au fost grav avariate. Salvatorii au folosit o autospecială cu scară și echipamente speciale pentru a-l scoate în siguranță.

Martorii au relatat că zguduiturile au fost resimțite puternic, iar locuitorii din mai multe cartiere au ieșit în grabă pe străzi de teama unor noi seisme.

Traficul feroviar și serviciile de metrou au fost suspendate imediat după seism pentru verificări. În plus, un zid prăbușit a blocat linia ferată Circumflegrea, iar în portul din Pozzuoli a fost închis un chei avariat, urmând să fie efectuate inspecții suplimentare și de-a lungul litoralului.

Zona Campi Flegrei, o calderă vulcanică dens populată care se întinde în vestul orașului Napoli, este monitorizată atent de autorități din cauza intensificării activității seismice din ultimii ani. Deși cutremurele de intensitate redusă sunt frecvente în regiune, specialiștii avertizează că seismele mai puternice alimentează temerile privind repetarea crizei seismice de la începutul anilor 1980, când mii de persoane au fost evacuate.

Italia este una dintre cele mai active zone seismice din Europa. În 2016, o serie de cutremure puternice au devastat regiunile Lazio, Umbria și Marche, provocând aproape 300 de victime. Cel mai grav seism din ultimele decenii a avut loc în noiembrie 1980, în regiunea Irpinia, unde cutremurul cu magnitudinea 6,9 a ucis aproximativ 2.700 de persoane și a distrus sute de localități.

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