Planul secret al SUA pentru transformarea Fâșiei Gaza într-un centru turistic a fost dezvăluit. Cum vrea administrația Trump să strămute întreaga populație

Un plan american pentru reconstrucția Fâșiei Gaza prevede strămutarea întregii populații a teritoriului palestinian și plasarea acestuia sub administrație americană timp de zece ani, cu scopul de a-l transforma într-un centru turistic și tehnologic.

Planul de 38 de pagini consultat de cotidianul american Washington Post propune relocarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori în alte ţări sau în zone securizate din Gaza, în timp ce teritoriul este reconstruit. Cei care acceptă să plece ar primi 5.000 de dolari, asistenţă pentru patru ani de chirie şi un an de alimente.

Proprietarilor de terenuri li s-ar oferi „jetoane digitale”, utilizabile pentru finanţarea unei noi vieţi în altă parte sau pentru achiziţia unui apartament în unul dintre cele şase-opt noi „oraşe inteligente, alimentate de inteligenţă artificială” care ar urma să fie construite.

Planul include şi fabrici de maşini electrice, centre de date şi hoteluri, finanţate prin investiţii publice şi private.

Administrarea teritoriului reconstruit ar urma să fie asigurată de Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust) timp de zece ani, înainte ca o „entitate palestiniană reformată şi deradicalizată” să preia controlul.

Planul a fost dezvoltat de unii membri ai Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organizaţie privată susţinută de Israel şi SUA, criticată pentru implicarea sa. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

În februarie, preşedintele american Donald Trump a sugerat transformarea Fâşiei Gaza într-o „Riviera a Orientului Mijlociu” după relocarea locuitorilor în Egipt şi Iordania. Propunerea a fost susţinută de extrema dreaptă israeliană, dar respinsă de ţările arabe şi de majoritatea statelor occidentale, ONU avertizând asupra riscului unei „epu­rări etnice”.

Războiul din Gaza a început în octombrie 2023, după atacul Hamas asupra Israelului. Campania de represalii a Israelului a dus la cel puţin 63.459 de decese în Gaza, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate de ONU ca fiind credibile.