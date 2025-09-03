Macron avertizează Israelul: „Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare” nu va opri recunoașterea Palestinei

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți Israelul că orice „ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va putea stopa mișcarea internațională de recunoaștere a statului palestinian. Liderul de la Paris a criticat şi decizia SUA de a refuza vize delegaţilor palestinieni pentru Adunarea Generală a ONU.

Într-o declaraţie făcută marţi, Emmanuel Macron a avertizat Israelul asupra posibilelor măsuri de răspuns la recunoaşterea Palestinei.

„Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare şi de strămutare a populaţiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o împreună cu prinţul moştenitor şi la care s-au alăturat deja numeroşi parteneri”, a declarat preşedintele francez, referindu-se la dialogul său cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Potrivit presei, Israelul ar lua în calcul anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată ca reacţie la recunoaşterea oficială a statului palestinian.

Critici la adresa SUA

Macron a condamnat decizia Statelor Unite de a nu permite responsabililor palestinieni să participe la Adunarea Generală a ONU din New York.

„Această măsură nu este acceptabilă. Solicităm revizuirea acestei decizii şi permiterea unei reprezentări palestiniene în conformitate cu acordul pentru sediul ONU”, a subliniat liderul francez, citat de News.ro.

Într-un mesaj publicat pe X, Emmanuel Macron a amintit că, pe 22 septembrie, va coprezida alături de prinţul moştenitor saudit o conferinţă dedicată „soluţiei celor două state”, organizată la sediul ONU. Cu această ocazie, Franţa şi alte ţări vor formaliza recunoaşterea statului palestinian.

Apel pentru pace şi reconstrucţie

În mesajul său, Macron a insistat asupra nevoii unui armistiţiu durabil şi a unor măsuri umanitare urgente.

„Pledăm pentru un armistiţiu permanent, pentru eliberarea tuturor ostaticilor, pentru transportul masiv de ajutor umanitar către populaţia din Gaza şi pentru desfăşurarea unei misiuni de stabilizare în Gaza”, a spus preşedintele Franţei.

El a adăugat că obiectivele viitoare trebuie să includă dezarmarea Hamas, excluderea sa din guvernarea Fâşiei Gaza, reformarea şi consolidarea Autorităţii Palestiniene şi reconstrucţia completă a teritoriului.

Poziţia Statelor Unite

Mișcarea de recunoaştere a Palestinei provoacă tensiuni cu Washingtonul. Într-o discuţie cu ministrul francez Jean-Noël Barrot, secretarul de stat american Marco Rubio a reafirmat „opoziţia fermă” a SUA „faţă de orice recunoaştere unilaterală a unui stat palestinian”, potrivit Departamentului de Stat.