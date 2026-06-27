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Liderul Hezbollah Naim Qassem cataloghează acordul‑cadru SUA–Israel–Liban drept „o greșeală gravă” și „o abandonare a suveranității”

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Război în Orientul Mijlociu
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Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a denunţat sâmbătă acordul‑cadru semnat cu o zi înainte între Liban și Israel, sub medierea Statelor Unite, calificându‑l drept „o greşeală gravă” și declarându‑l „nul şi neavenit”.

Urmările unui dintre atacurile în Liban. FOTO X @MarioNawfal
Urmările unui dintre atacurile în Liban. FOTO X @MarioNawfal

Qassem afirmă, într‑un comunicat, că „Acordul‑cadru de la Washington este umilitor, ruşinos şi reprezintă o abandonare a suveranităţii”, acuzând Guvernul libanez că ar „legitima” prin acest pas prezenţa israeliană pe teritoriul libanez, relatează AFP, citată de News.ro.

Liderul formaţiunii proiraniene susţine că documentul contravine intereselor Libanului și că singurele prevederi valide ar fi cele din protocolul semnat la 17 iunie între Statele Unite și Iran, în contextul negocierilor privind încetarea Războiului din Iran.

Textul include și o clauză referitoare la oprirea ostilităţilor pe teritoriul libanez.

„Acest acord este nul şi neavenit”, a insistat Qassem, reafirmând că Hezbollah respinge orice înţelegere care nu se aliniază cadrului stabilit de Teheran și Washington în discuţiile lor bilaterale.

Ce prevede acordul‑cadru SUA–Israel–Liban

Principalele prevederi ale acordului‑cadru sunt, potrivit Le Figaro:

1. Obiectivul general: pace și securitate

Cele două țări își reafirmă intenția de a pune capăt conflictului, de a stabili relații de bună vecinătate și de a recunoaște dreptul fiecărui stat de a exista în pace.

2. Negocieri directe, mediate de SUA

Contenciosul bilateral va fi soluționat prin negocieri directe, cu sprijin american. Se înființează un Grup de Coordonare Militară pentru monitorizarea implementării acordului.

3. Dezarmarea grupărilor armate și retragerea treptată a Israelului

Fără a numi explicit Hezbollah, acordul prevede ca armata libaneză să‑și restabilească autoritatea pe întreg teritoriul, după dezarmarea verificată a grupărilor nestatale. Pe măsură ce acest proces avansează, IDF se va retrage treptat din Liban.

4. Controlul teritoriului de către armata libaneză

Implementarea începe cu două „zone pilot”, stabilite împreună cu Israelul. După dezarmarea grupărilor și desființarea infrastructurilor lor, armata libaneză preia controlul, iar civilii se pot întoarce în siguranță. Ulterior vor fi definite noi zone.

5. Israelul declară că nu are pretenții teritoriale

Guvernul israelian afirmă că prezența militară în Liban este strict o reacție la amenințările grupărilor armate și că nu urmărește revendicări teritoriale.

6. Reconstrucția Libanului

Statele Unite vor mobiliza sprijin internațional pentru reconstrucția Libanului, refacerea infrastructurii și relansarea economiei. Libanul se angajează să împiedice deturnarea fondurilor către grupări armate.

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