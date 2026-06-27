search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Liniștea fragilă s-a rupt. Iranul reia presiunea asupra Strâmtorii Ormuz: „Trecerea nu poate fi garantată fără coordonarea cu Teheranul”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iranul și-a reafirmat vineri, 26 iunie, controlul și influența asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, avertizând că siguranța navigației nu poate fi garantată decât pentru navele care coordonează în prealabil cu autoritățile de la Teheran.

Strâmtoarea Ormuz
Nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz FOTO: X

Declarația vine pe fondul unor noi tensiuni în regiune, după ce președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul că a lovit o navă comercială aflată în apropierea coastelor Omanului, cu o dronă de tip „one-way”. În schimb, armata britanică a susținut că nava se afla pe un traseu de navigație aprobat de Organizația Națiunilor Unite.

Iranul: „Trecerea nu poate fi garantată fără coordonare”

Adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a transmis pe platforma X un mesaj ferm, subliniind că orice tranzit prin Strâmtoarea Ormuz trebuie realizat în coordonare cu Iranul, în calitate de stat costier.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, cu aranjamente ambigue, rute paralele sau decizii luate în afara considerațiilor Iranului, nu poate fi garantată”, a declarat oficialul iranian, citat de The Hill.

Acesta a avertizat că încercările de a ocoli Teheranul ar putea avea consecințe directe asupra rutelor maritime alternative: „Orice cadru credibil trebuie să se bazeze pe coordonarea cu Iranul și pe prevederile memorandumului relevant. În caz contrar, rezultatul va fi suspendarea rutei paralele desemnate.”

Miza strategică a Strâmtorii Prmuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile puncte de tranzit energetic global, prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale ale lumii. Orice perturbare a traficului maritim în zonă are efecte imediate asupra piețelor energetice internaționale.

În ultimele luni, tensiunile au crescut după semnarea unui memorandum de înțelegere între SUA și Iran, pe 17 iunie, document care prevedea, printre altele, asigurarea tranzitului sigur al navelor comerciale și evitarea impunerii de taxe sau tarife pentru trecere, pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.

Totodată, acordul permitea Iranului, în cooperare cu Oman și alte state din regiune, să participe la definirea viitoarei administrări a strâmtorii și a serviciilor maritime aferente.

Statele Unite, împreună cu Consiliul de Cooperare al Golfului, au transmis joi un mesaj comun în care au subliniat că „libera, necondiționata și neîngrădita navigație, inclusiv dreptul de tranzit garantat de dreptul internațional, rămâne esențială pentru securitatea regională și globală”.

Teheranul a respins însă această poziție, insistând că orice reglementare a navigației trebuie să țină cont de rolul Iranului și al Omanului ca state riverane.

În urma incidentelor recente, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a suspendat un plan de evacuare a aproximativ 11.000 de marinari blocați în regiune. Secretarul general al IMO, Arsenio Dominguez, a declarat că instituția lucrează cu toate părțile implicate pentru a obține garanții privind siguranța navigației.

„Lucrăm împreună cu SUA, Oman, Iran și alte state din regiune pentru a ne asigura că navele nu vor fi țintite”, a declarat acesta, adăugând că evacuarea va fi reluată imediat ce situația de securitate va permite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
stirileprotv.ro
image
Fosta iubită a creatorului de modă Domenico Perri ar fi cerut o celulă de „cinci stele”. Cum a justificat românca jaful din casa milionarului italian
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! El este atacantul francez adus de la locul 5 din campionatul Portugaliei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
libertatea.ro
image
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale: „Să fie o lecție pentru micii săi conducători”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
digisport.ro
image
Red flag-urile care îți arată că relația nu are viitor: „Intuiția nu trebuie ignorată, dar nici confundată cu frica de apropiere!"
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Staţiunea de pe litoral plină până la refuz. "Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume"
observatornews.ro
image
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iulie pentru indemnizațiile de handicap, pensii, alocații. Care cresc de la 1 iulie?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Cod roșu de caniculă și restricții de trafic în România. Județele unde se vor depăși 40 de grade
playtech.ro
image
Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
digisport.ro
image
Kovács continuă să se remarce la Mondial: românul va arbitra Argentina lui Messi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Rusia tună și fulgeră la adresa României. Gestul lui Emil Boc a enervat oamenii lui Putin: ”Este scandalos”
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
click.ro
image
Comuna din „Toscana României” care îi cucerește pe români. Primarul pregătește noi investiții
click.ro
image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Cetatea Belgradului (© Magyshadow / Wikimedia Commons)
Resturile de cămilă descoperite în Cetatea Belgradului dezvăluie rute comerciale medievale necunoscute
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme. Transformarea i-a surprins pe fani
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme