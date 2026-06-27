Liniștea fragilă s-a rupt. Iranul reia presiunea asupra Strâmtorii Ormuz: „Trecerea nu poate fi garantată fără coordonarea cu Teheranul”

Iranul și-a reafirmat vineri, 26 iunie, controlul și influența asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, avertizând că siguranța navigației nu poate fi garantată decât pentru navele care coordonează în prealabil cu autoritățile de la Teheran.

Declarația vine pe fondul unor noi tensiuni în regiune, după ce președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul că a lovit o navă comercială aflată în apropierea coastelor Omanului, cu o dronă de tip „one-way”. În schimb, armata britanică a susținut că nava se afla pe un traseu de navigație aprobat de Organizația Națiunilor Unite.

Iranul: „Trecerea nu poate fi garantată fără coordonare”

Adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a transmis pe platforma X un mesaj ferm, subliniind că orice tranzit prin Strâmtoarea Ormuz trebuie realizat în coordonare cu Iranul, în calitate de stat costier.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, cu aranjamente ambigue, rute paralele sau decizii luate în afara considerațiilor Iranului, nu poate fi garantată”, a declarat oficialul iranian, citat de The Hill.

Acesta a avertizat că încercările de a ocoli Teheranul ar putea avea consecințe directe asupra rutelor maritime alternative: „Orice cadru credibil trebuie să se bazeze pe coordonarea cu Iranul și pe prevederile memorandumului relevant. În caz contrar, rezultatul va fi suspendarea rutei paralele desemnate.”

Miza strategică a Strâmtorii Prmuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile puncte de tranzit energetic global, prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale ale lumii. Orice perturbare a traficului maritim în zonă are efecte imediate asupra piețelor energetice internaționale.

În ultimele luni, tensiunile au crescut după semnarea unui memorandum de înțelegere între SUA și Iran, pe 17 iunie, document care prevedea, printre altele, asigurarea tranzitului sigur al navelor comerciale și evitarea impunerii de taxe sau tarife pentru trecere, pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.

Totodată, acordul permitea Iranului, în cooperare cu Oman și alte state din regiune, să participe la definirea viitoarei administrări a strâmtorii și a serviciilor maritime aferente.

Statele Unite, împreună cu Consiliul de Cooperare al Golfului, au transmis joi un mesaj comun în care au subliniat că „libera, necondiționata și neîngrădita navigație, inclusiv dreptul de tranzit garantat de dreptul internațional, rămâne esențială pentru securitatea regională și globală”.

Teheranul a respins însă această poziție, insistând că orice reglementare a navigației trebuie să țină cont de rolul Iranului și al Omanului ca state riverane.

În urma incidentelor recente, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a suspendat un plan de evacuare a aproximativ 11.000 de marinari blocați în regiune. Secretarul general al IMO, Arsenio Dominguez, a declarat că instituția lucrează cu toate părțile implicate pentru a obține garanții privind siguranța navigației.

„Lucrăm împreună cu SUA, Oman, Iran și alte state din regiune pentru a ne asigura că navele nu vor fi țintite”, a declarat acesta, adăugând că evacuarea va fi reluată imediat ce situația de securitate va permite.