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Video Conflictul din Orientul Mijlociu se reaprinde. SUA au lansat atacuri asupra unor ținte din Iran

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Război în Orientul Mijlociu
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Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, ca răspuns la incidentul întâmplat cu o zi înainte, când o navă comercială a fost lovită de o dronă iraniană.

Steag SUA și Iran
SUA au lovit ținte din Iran după atacul asupra unei nave comerciale FOTO Shutterstock

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, a anunțat vineri că a desfășurat un „răspuns puternic la atacul de ieri”, scrie Al Jazeera.

„Aeronavele americane au lovit depozite iraniene de rachete și drone, precum și instalații radar de pe coastă”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

„Comportamentul periculos al Iranului subminează libertatea de navigație într-un moment în care tot mai mult comerț internațional tranzitează acest coridor comercial vital.”

La scurt timp după anunț, au fost raportate lovituri în apropierea portului iranian Sirik, din sudul țării.

Ulterior, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că a ripostat prin atacuri asupra unor instalații militare americane din regiune. Într-un comunicat transmis agenției oficiale IRNA, IRGC a avertizat: „În cazul unor noi acte de agresiune, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta.”

Un armistițiu tot mai fragil

Schimbul de atacuri ridică semne de întrebare cu privire la viitorul memorandumului de înțelegere (MoU) semnat la 17 iunie între Statele Unite și Iran.

Ambele părți se acuză reciproc că au încălcat prevederile acordului, care includea și un armistițiu.

Documentul prevedea încetarea „permanentă” a „operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, ceea ce a dus, în practică, la suspendarea războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului la 28 februarie.

Memorandumul nu reprezenta însă un acord final, ci era conceput ca un pas preliminar înaintea unor negocieri suplimentare, inclusiv privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

De la izbucnirea războiului, Iranul a blocat traficul prin strâmtoare, ceea ce a dus la creșterea puternică a prețurilor la combustibili, îngrășăminte și alte mărfuri.

Însă atacul de joi asupra navei comerciale Ever Lovely, înregistrată în Singapore, a reaprins tensiunile dintre Washington și Teheran.

Președintele american Donald Trump avertizase anterior, vineri, că incidentul în care a fost implicată Ever Lovely reprezintă o „încălcare” a memorandumului.

Acordul prevedea o perioadă de 60 de zile în care Iranul trebuia să depună „toate eforturile” pentru a permite navelor comerciale să tranziteze gratuit Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, armistițiul s-a dovedit greu de menținut, în condițiile în care Israelul a continuat bombardamentele asupra Libanului, încălcând astfel prevederile memorandumului.

Ca reacție, Iranul a anunțat săptămâna trecută că va închide din nou Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor din Liban.

Reacția după atacul asupra navei comerciale

Joi, Ever Lovely traversa Strâmtoarea Ormuz, în apropierea coastelor Omanului, când a fost lovită de un proiectil. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit, iar nava cargo și-a putut continua călătoria.

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Donald Trump a acuzat însă Iranul, afirmând că acesta „a lansat cel puțin patru drone kamikaze asupra navelor care traversau Strâmtoarea Ormuz”. Liderul de la Casa Albă a susținut că trei dintre drone au fost doborâte, însă a patra și-a atins ținta.

„Una dintre drone a lovit în plin puntea superioară a unei nave cargo mari și foarte valoroase”, a scris Trump vineri pe rețelele sociale, referindu-se la Ever Lovely.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, jurnaliștii l-au întrebat dacă armistițiul convenit prin memorandumul din 17 iunie mai este valabil.

„Nu-mi place faptul că au tras ieri”, a declarat Trump, descriind pe scurt pagubele suferite de navă. „A fost lovită destul de serios. Nu ar trebui să facă asta. Veți vedea ce urmează.”

În comunicatul transmis vineri, CENTCOM a confirmat că administrația Trump consideră atacul asupra Ever Lovely o încălcare a memorandumului.

„Agresiunea nejustificată împotriva transportului maritim comercial de către forțele iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”, a precizat CENTCOM. „În plus, comportamentul periculos al Iranului subminează libertatea de navigație într-un moment în care comerțul mondial depinde tot mai mult de acest coridor maritim esențial.”

Armata americană a promis că va continua să asigure trecerea în siguranță a tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz și a cerut tuturor părților să respecte prevederile memorandumului.

Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, un avertisment: „Violența va primi un răspuns pe măsură. Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă au nemulțumiri legate de modul în care este aplicat memorandumul, pot ridica telefonul și pot discuta”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Un acord plin de ambiguități

Corespondenta Al Jazeera la Washington, Kimberly Halkett, a explicat că loviturile de vineri vor fi prezentate de Casa Albă drept o măsură de descurajare. Totuși, ea a remarcat că reacția Statelor Unite pare, până în acest moment, mai moderată decât în alte situații similare.

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„Faptul că Statele Unite au reacționat într-o manieră măsurată arată că Washingtonul face diferența între un atac iranian asupra unei nave comerciale și unul împotriva unei nave militare americane”, a spus Halkett. „Cu toate acestea, există, fără îndoială, temeri la Washington privind riscul unei escaladări.”

Alan Eyre, fost diplomat american de rang înalt, consideră că atacurile de vineri demonstrează cât de fragil este actualul armistițiu și cât de vag a fost redactat memorandumul.

„Memorandumul avea doar o pagină și jumătate, iar ambiguitatea nu a fost o greșeală, ci o caracteristică intenționată. Multe aspecte urmau să fie clarificate ulterior”, a explicat acesta.

Această lipsă de claritate a dus la dispute privind modul în care navele comerciale urmau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Potrivit lui Eyre, Iranul a fost de acord cu reluarea traficului maritim, însă doar sub supravegherea și cu aprobarea autorităților iraniene, ceea ce contravine viziunii Statelor Unite.

„Washingtonul nu dorește ca traversarea strâmtorii să devină condiționată de coordonarea fiecărei nave cu Gardienii Revoluției și cu autoritățile iraniene”, a explicat fostul diplomat. „Acest incident arată că există în continuare un risc semnificativ pentru navele care tranzitează strâmtoarea dacă nu respectă procedurile impuse de Iran, iar Teheranul păstrează suficiente capacități militare pentru a amenința navele care folosesc ruta prin apele Omanului.”

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