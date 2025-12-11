search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
Video Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga sa din Venezuela: „Guvernul american ne-a ajutat să ajungem aici”

0
0
Publicat:

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi la Oslo că a primit sprijin din partea administrației americane pentru a părăsi Venezuela, o călătorie riscantă despre care AFP notează că „unii și-au riscat viața”.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace dezvăluie cum a părăsit Venezuela FOTO: X/ @NobelPrize
Laureata Premiului Nobel pentru Pace dezvăluie cum a părăsit Venezuela FOTO: X/ @NobelPrize

Guvernul american ne-a ajutat pentru a ajunge aici”, a spus Machado, care trăia ascunsă în Venezuela, în cadrul unei conferințe de presă în capitala Norvegiei.

Potrivit Wall Street Journal, Machado și-a început fuga luni după-amiază, deghizată și purtând perucă. Ea a călătorit mai întâi de la periferia Caracasului, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marți, a traversat periculos Marea Caraibelor, o operațiune despre care armata americană fusese informată, și a fost întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în astfel de misiuni, pus la dispoziție de administrația Trump. Miercuri, Machado a zburat cu un avion privat spre Oslo, relatează CNN.

Deși nu a ajuns la timp pentru ceremonia oficială de miercuri, premiul fiind ridicat de fiica sa, Machado a apărut câteva ore mai târziu pe balconul Grand Hotel din Oslo, unde a salutat mulțimea și a cântat alături de oameni imnul național norvegian.

Sursa video: X/ @CubanOnlyTrump

Premiul Nobel și mesajul pentru Venezuela

Lidera opoziției venezuelene, în vârstă de 58 de ani, a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în octombrie pentru eforturile sale de a promova o tranziție democratică în Venezuela. La doar câteva ore după ce a primit premiul, Machado și-a dedicat recunoașterea președintelui american Donald Trump.

Joi, ea a promis că va duce premiul înapoi în țara sa: „Am venit să primesc premiul în numele poporului venezuelean și îl voi duce înapoi în Venezuela la momentul potrivit. Desigur, nu voi spune când va fi acel moment”, a declarat Machado la ieșirea din parlamentul norvegian. Ea a adăugat că speră „să transformăm țara într-un far al speranței, oportunității și democrației”, mulțumind atât colegilor activiști din Venezuela, cât și poporului norvegian.

Sursa video: X/ @CubanOnlyTrump

Context politic și controverse

Reapariția sa publică, prima după aproape un an, survine pe fondul tensiunilor dintre Venezuela și Statele Unite. Începând din august, Washingtonul a desfășurat o flotilă importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru combaterea traficului de droguri, acțiuni care au provocat 87 de morți.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Statele Unite că încearcă să-l înlăture pentru a controla resursele petroliere ale țării. Maria Corina Machado, criticată pentru apropierea sa de ideile lui Donald Trump, a apărat însă intervenția americană: „Cred că fiecare țară are dreptul să se apere. În cazul nostru, cred că acțiunile președintelui Trump au fost decisive în a ne aduce acolo unde suntem astăzi, și anume un regim (venezuelan) mai slab ca oricând, pentru că anterior credea că poate face orice”, a explicat ea joi.

Miercuri, Donald Trump a anunțat confiscarea unui petrolier aflat în largul coastelor Venezuelei, acțiune ce se înscrie în contextul presiunii asupra regimului Maduro.

Premiul acordat lui Machado a stârnit și critici, pe lângă laude, în special din cauza dedicației sale către Trump și susținerii strategiei acestuia privind Venezuela. Pe străzile din Oslo, alături de fanii săi, au existat și protestatari în fața Institutului Nobel, purtând pancarte cu mesaje precum „Niciun Premiu pentru Pace pentru războinici”.

