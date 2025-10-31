search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace cere SUA o intervenție militară în Venezuela

Publicat:

„Cred că escaladarea conflictului este singura modalitate de a-l forța pe Maduro să înțeleagă că este timpul să plece”, a declarat opoziționara venezueleană María Corina Machado într-un interviu amplu acordat Bloomberg dintr-o locație secretă din Venezuela. 

María Corina Machado
María Corina Machado

Opozanta venezueleană María Corina Machado, câștigătoaere a Premiul Nobel pentru Pace, a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că distincția recent primită reprezintă „recunoașterea unei lupte foarte lungi și dureroase” purtate de societatea venezueleană și a salutat intensificarea presiunii Washingtonului asupra regimului de la Caracas, pe care îl descrie drept „o structură narcoteroristă”, scrie Mediafax.

Interviul a fost realizat dintr-o locație secretă din Venezuela, unde Machado spune că trăiește de aproape 15 luni în izolare, după ce a fost acuzată de terorism de președintele Nicolás Maduro. „Sunt conștientă că, dacă mă găsesc, cel puțin mă vor face să dispar”, a afirmat ea, adăugând că separarea de familie și exilul apropiaților au fost „un preț foarte mare” al activismului.

SUA, atacuri în largul coastelor

Contextul declarațiilor vine pe fondul unei escaladări a prezenței militare americane în Marea Caraibelor. Administrația Trump a anunțat în ultimele săptămâni lovituri asupra unor ambarcațiuni mici prezentate ca aparținând rețelelor de trafic de droguri, iar președintele a avertizat că „următorul pas va fi teritoriul țării”. În paralel, potrivit unor surse citate la Washington, CIA a primit mandat de acțiune în Venezuela, ceea ce este ăzut de analiști ca un potential semnal al unei încercări de schimbare de regim.

În acest climat, Oslo a decis să o premieze pe Machado, critică de lungă durată a lui Maduro și figura proeminentă a opoziției. Ea a susținut în interviu că anul trecut opoziția a câștigat alegerile prezidențiale „cu o majoritate zdrobitoare”, dar că a fost împiedicată să candideze, iar persoana care a înlocuit-o pe buletinele de vot a obținut, potrivit unei numărători paralele „în general credibile”, mai multe voturi decât actualul șef al statului. „După aceea, regimul Maduro a declanșat cea mai gravă campanie de represiune din istoria Venezuelei. Mii de oameni au fost arestați, torturați, au dispărut – chiar și copii”, a spus ea.

Machado a justificat acțiunile americane împotriva ambarcațiunilor din largul Venezuelei, contestate de experți ONU ca posibile execuții extrajudiciare. „Maduro este cel care a început acest război. Aceste morți sunt responsabilitatea lui Nicolás Maduro”, a declarat ea pentru Bloomberg. Opozanta a susținut că, în ultimii ani, Venezuela „a fost transformată într-un refugiu sigur pentru activitățile tuturor rețelelor criminale internaționale” – de la carteluri de droguri și gherile columbiene, la rețele de contrabandă cu aur, arme și trafic de persoane și că în țară ar opera „agenți ruși, agenți iranieni, Hezbollah și Hamas”.

Întrebată cum împacă apărarea drepturilor omului cu sprijinul pentru lovituri letale fără proces, ea a răspuns că regimul „a transformat acest conflict într-unul internațional” și că, în fața unei „structuri narcoteroriste”, standardele obișnuite nu mai sunt suficiente. „Desigur că apăr drepturile tuturor, dar trebuie să înțelegeți că acesta este un război foarte crud”, a spus Machado.

Machado: O amenințare militară credibilă, singura soluție

Opozanta a mers mai departe și a sugerat că o amenințare militară credibilă asupra teritoriului Venezuelei este, în prezent, singura pârghie capabilă să forțeze schimbarea politică. „Cred că escaladarea conflictului este singura modalitate de a-l forța pe Maduro să înțeleagă că este timpul să plece”, a afirmat ea, precizând că obiectivul rămâne „o tranziție pașnică și ordonată”. Potrivit acesteia, resursele obținute din activități ilegale „nu ajung la școli sau spitale, ci sunt folosite pentru represiune, persecuție și corupție”, astfel că „era absolut indispensabil să existe o amenințare credibilă” și „să se elimine sursele acestor activități”.

Machado a refuzat să spună cu ce oficiali americani este în contact, invocând motive de securitate, dar a subliniat că dialoghează și cu reprezentanți din Canada, America Latină, Caraibe și Europa. Mesajul ei către acești parteneri este că, după „peste 35 de alegeri fraudate” și „mii de proteste pașnice”, societatea venezueleană a epuizat căile interne de schimbare a regimului și are nevoie de presiune externă pentru a obține ceea ce a numit „pace și libertate”.

Premiul Nobel pentru Pace acordat Maríei Corina Machado amplifică vizibilitatea internațională a opoziției venezuelene, dar plasează în același timp laureata pe o poziție neobișnuit de fermă pentru un astfel de titlu: aceea de a susține explicit menținerea și chiar intensificarea presiunii militare externe asupra unui regim pe care îl consideră profund criminalizat.

