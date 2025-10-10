search
Vineri, 10 Octombrie 2025
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa Albă a acuzat că i-a fost conferit pe criterii politice

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a transmis un mesaj emoționant după anunțarea distincției.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado FOTO: World Economic Forum
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado FOTO: World Economic Forum

Comitetul Nobel din Norvegia a anunțat vineri că Machado primește distincția „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.

Într-o postare publică, lidera opoziției a subliniat importanța premiului pentru eforturile tuturor venezuelenilor: „Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne încheia misiunea: să cucerim Libertatea”. 

Ea a adăugat că succesul depinde de sprijinul aliaților internaționali: „Suntem la pragul victoriei și astăzi, mai mult ca oricând, ne bazăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele din America Latină și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația”

Machado a dedicat premiul atât venezuelenilor care suferă sub regimul autoritar, cât și fostului președinte american: „Dedic acest premiu poporului venezuelean care suferă și președintelui Trump pentru sprijinul său hotărâtor pentru cauza noastră!”

Reacția Casei Albe 

Casa Albă a reacționat dur vineri, 10 octombrie, după anunțul Comitetului Nobel, care a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace 2025 Mariei Corina Machado. Administrația americană a transmis că distincția ar fi trebuit să îi revină președintelui Donald Trump, pe care îl consideră „un adevărat promotor al păcii globale”.

Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe platforma X. Acesta a adăugat că, prin alegerea Mariei Corina Machado, „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”.

