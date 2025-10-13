search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică"

Publicat:

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, care a primit, cu două zile înainte, Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”, potrivit AFP.

Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică". FOTO EPA EFE
Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică". FOTO EPA EFE

„Aproximativ 90% din populaţie o respinge pe vrăjitoarea diabolică a sayonei”, a spus preşedintele, referindu-se la spiritul răzbunător din legendele venezuelene, dar fără a menţiona numele adversarei sale sau premiul recent acorda, notează Agerpres, care citează agenția internațională.

Guvernul folosește adesea sintagma „vrăjitoare diabolică” pentru a se referi la Machado.

„Vrem pace şi o vom avea, dar o pace cu libertate, cu suveranitate”, a adăugat Nicolas Maduro, în timp ce SUA au desfășurat nave în Marea Caraibelor pentru a combate traficul de droguri din Venezuela, acuzându-l pe șeful statului că se află la conducerea unui cartel.

Machado i-a dedicat lui Trump Premiul Nobel pentru Pace

Maria Corina Machado, a fost distinsă „pentru neobosita sa” luptă în favoarea democrației în această țară sud-americană unde mișcarea sa revendică victoria în alegerile prezidențiale din 2024, câștigate oficial de Maduro.

Maria Corina Machado susţine manevrele Statelor Unite în Marea Caraibelor şi a dedicat Premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela", precum şi președintelui american Donald Trump, care a pretins şi el recompensa, afirmând că a pus capăt mai multor războaie:

„Suntem  în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca oricând, ne bazăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele din America Latină și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația”.   

În lume

