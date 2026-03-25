Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Kim Jong Un promite sprijin „de neclintit” Rusiei într-o scrisoare adresată lui Vladimir Putin: „Phenianul va fi mereu alături de Moscova”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis Rusiei un mesaj ferm de susținere, asigurând că țara sa va rămâne „mereu alături de Moscova”, într-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin. Informația a fost publicată miercuri de presa de stat de la Phenian.

Kim Jong Un a transmis un mesaj de susținere Rusiei. FOTO: AFP

Scrisoarea, trimisă marți, vine ca răspuns la mesajul de felicitare transmis de Kremlin pentru realegerea lui Kim în funcția de președinte al Comisiei pentru Afacerile Statului, cea mai înaltă poziție în statul nord-coreean.

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră şi voinţa noastră de neclintit”, a declarat liderul de la Phenian, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia s-au consolidat semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina, în contextul unui acord de apărare reciprocă semnat în 2024. Potrivit analiștilor și serviciilor de informații occidentale, Phenianul a trimis mii de soldați, în special în regiunea Kursk, dar și armament, inclusiv obuze și rachete cu rază lungă de acțiune, pentru a sprijini efortul de război al Moscovei.

Estimările autorităților sud-coreene indică pierderi semnificative în rândul trupelor nord-coreene, cu cel puțin 2.000 de militari uciși și alte mii răniți.

În schimb, Coreea de Nord ar primi ajutor financiar, alimente, energie și tehnologie militară din partea Rusiei, într-un parteneriat considerat reciproc avantajos de ambele părți.

„Astăzi, RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) şi Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două ţări”, a mai transmis Kim Jong Un, referindu-se la Coreea de Nord prin denumirea sa oficială.

Pe fondul consolidării alianțelor, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, urmează să efectueze o vizită oficială în Coreea de Nord, la invitația lui Kim Jong Un. Potrivit presei de stat de la Minsk, deplasarea ar urma să dureze două zile și are ca scop întărirea cooperării bilaterale.

Belarusul, la fel ca Phenianul, este un aliat apropiat al Rusiei în conflictul din Ucraina.

Recent, Kim Jong Un a declarat că țara sa nu va renunța niciodată la arsenalul nuclear și a catalogat Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, ameninţând că o va trata ca atare, „într-o manieră implacabilă”. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat luni, 23 martie, că statutul nuclear al Coreei de Nord este „ireversibil” și că țara sa nu va renunța niciodată la programul nuclear, catalogând Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, potrivit presei de stat.

