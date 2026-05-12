Decizie controversată în Italia. O instanță a decis ca un copil să aibă trei părinţi: doi tați și o mamă. „Expune minorii la tot felul de experimente sociale şi ideologice”

Curtea de Apel din Bari a stabilit că un copil de patru ani poate fi trecut în acte cu trei părinți: doi tați, care formează un cuplu, și o mamă biologică.

Deşi controversată, decizia este definitivă și pune capăt unei dispute juridice care a început în Germania și a ajuns ulterior în instanțele italiene.

Copilul s-a născut în Germania și locuiește acolo împreună cu doi bărbați aflați într-o relație stabilă și căsătoriți. Unul dintre ei este tatăl biologic, iar mama este o femeie apropiată de cuplu, care a acceptat să aibă copilul împreună cu acesta. Al doilea bărbat, cetățean italo-german, a adoptat copilul în Germania, conform legislației de acolo.

După adopție, el a cerut ca această situație să fie recunoscută și în Italia, însă iniţial autoritățile locale au respins cererea, suspectând că ar putea fi vorba despre o sarcină surogat realizată în străinătate, practică interzisă în Italia.

Judecătorii de la Bari au ajuns, însă, la o altă concluzie. Au considerat că nu există dovezi care să susțină existența unei mame surogat și au decis că adopția făcută în Germania trebuie recunoscută și în Italia.

„Nu a fost vorba despre nicio înţelegere secretă privind maternitatea surogat; este vorba despre un caz în care trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil, iar instanţa a recunoscut acest lucru”, a declarat avocata Pasqua Manfredi, care a reprezentat unul dintre cei doi tați.

Decizia a fost pronunțată în ianuarie, dar a devenit publică abia în luna mai, în contextul în care Italia a marcat recent cea de-a zecea aniversare a votului pozitiv al Parlamentului privind legalizarea uniunilor între persoane de acelaşi sex, notează Internazionale.

Apariția ei în spațiul public a coincis cu dezbateri mai largi din Italia despre uniunile între persoane de același sex și efectele modificărilor legislative din ultimul deceniu.

Organizații conservatoare, între care Pro Vita & Famiglia, au criticat hotărârea, susţinând că astfel de decizii schimbă modul în care este definită familia.

„A răsturnat legislaţia familiei, expunând minorii la tot felul de experimente sociale şi ideologice”, a afirmat un reprezentant al asociaţiei Pro Vita & Famiglia.

Cazul este unic în justiţia italiană și deschide discuții despre felul în care legislația actuală poate sau nu să acopere situații familiale care nu se încadrează în modelul clasic.