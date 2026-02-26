Cristian Tudor Popescu pune tunurile pe Nicușor Dan pentru că nu s-a dus în Ucraina la comemorarea celor patru ani de la invazia Rusiei

Gazetarul îi reproșează șefului statului român că a lipsit de la evenimentul important de la Kiev de pe data de 24 februarie, trădând astfel interesul României.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe președintele Nicușor Dan, pentru faptul că am lipsit de la comemorarea a patru ani de la invazia lui Putin în Ucraina, după ce săptămâna trecută a ales să meargă la Consiliul Pentru Pace de la Washington.

De altfel editorialul său de pe Facebook poată titlul ”Kiev e mai departe decât Washington”.

”Ce urmărește dl Dan neducându-se la Kiev, la comemorarea a 4 ani de la invazia Rusiei, nu știu, pot doar să bănuiesc. Carevasăzică, dl Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit; a traversat Atlanticul dus-întors ca să-l facă Trump prim-ministru și să fie zgornit de un agent de pază când a încercat să-l agațe pe hol pe președintele SUA. Kievul, în schimb, e prea departe. Asta când interesul României este ca președintele ei să aibă o relație consistentă cu președintele Ucrainei, ca vecin și apărător al României. Căci cea mai bună armată română e, deocamdată, armata ucraineană. Iar după ce războiul se va stinge, că se va întâmpla și asta odată și odată, rolul României trebuie să fie important în reconstrucție. Ca să nu mai vorbim de faptul că președintele trebuia să fie alături de liderii europeni adunați la Kiev”, scrie CTP.

Gazetarul îi reproșează președintelui Nicușor Dan că și-a luat consilier (n.r. Marius Lazurca) un admirator al lui Trump și Putin.

”Dl Dan și-a luat la Cotroceni încă un Matei Păun, ba chiar mai rău. Consilierul șef Teleleu este mîrgan (MîRGA, Make Romania Great Again) pro Trump, pro Putin, anti UE – vedeți cine este înaltul prelat moscovisit până în albul ochilor, cu care se întâlnea când era ambasador la Chișinău. E cât se poate de probabil că dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev. Lipsind din Ucraina după ce a fost la Trump ca să se afle-n treabă, președintele Dan dă un mesaj din păcate limpede Uniunii Europene. Încă o dată, nu pot să nu amintesc ce scriam în campania electorală: „În N. Dan e ceva întunecos și rece, ceva ce el se străduiește să ascundă”...”, își încheie postarea pe Facebook Cristian Tudor Popescu.