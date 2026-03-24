Rusia a lansat un atac masiv în plină zi asupra orașelor ucrainene. Drone au lovit centrul istoric al Liovului

Rusia a efectuat marți unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, lansând aproape 1.000 de drone într-un interval de 24 de ore, inclusiv în plină zi, în care a lovit orașe din întreaga țară, relatează CNN și presa ucraineană.

Potrivit armatei ucrainene, peste 550 dintre aceste drone au fost lansate în timpul unui atac rar desfășurat în plină zi, menit să copleșească apărarea antiaeriană și vizând regiuni din centrul și vestul țării. Atacurile au provocat cel puțin 40 de răniți, inclusiv cinci copii, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În vestul țării, în regiunea Ivano-Frankivsk, două persoane au fost ucise, inclusiv un soldat al Gărzii Naționale și fiica sa nou-născută, au anunțat autoritățile locale. Alte patru persoane, printre care un copil de șase ani, au fost rănite. În orașul Vinnița, un bărbat de 59 de ani a murit, iar cel puțin 11 persoane au fost rănite.

„Acesta a fost unul dintre cele mai mari atacuri desfășurate în timpul zilei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat.

În orașul Liov, din vestul Ucrainei, cel puțin 22 de persoane au fost rănite după ce dronele au lovit zone rezidențiale. Primarul Andrii Sadovîi a declarat că echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe locuri afectate, inclusiv în centrul orașului și în cartierul Sîhiv, unde clădiri rezidențiale au fost avariate. O femeie a fost spitalizată cu răni provocate de explozie, iar alte persoane au primit îngrijiri pentru răni ușoare.

Au fost lovite și obiective culturale. O dronă a avariat o parte a Complexului Mănăstirii Bernardine din Liov, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Guvernatorul regional Maksîm Kozițki a declarat că amploarea pagubelor este încă evaluată,

„Incendiul a cuprins clădirile adiacente complexului”, a spus Kozițki, adăugând că mănăstirea se află în centrul istoric al Liovului, zonă istorică protejată.

Zelenski a condamnat atacul, acuzând Rusia că vizează în mod deliberat obiective civile și culturale. „Dronele iraniene ‘Shahed’, modernizate de Rusia, lovesc o biserică din Lvov - aceasta este o perversiune absolută”, a declarat el în discursul său cotidian. „Amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are nicio intenție reală de a pune capăt acestui război.”

Forțele Aeriene ucrainene au raportat că au interceptat sau neutralizat cel puțin 541 de drone în timpul atacului, însă cel puțin 15 lovituri și-au atins țintele. La nivel național, au fost avariate clădiri rezidențiale, centre urbane și o maternitate din Ivano-Frankivsk.

Valul de atacuri a urmat unei campanii nocturne mai ample cu drone și rachete. Oficialii ucraineni au declarat că au fost detectate 426 de ținte aeriene, inclusiv rachete balistice și de croazieră. Apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze 390 dintre acestea, inclusiv 25 de rachete și 365 de drone.

Și alte regiuni au raportat victime și distrugeri. În Poltava, două persoane au murit și 11 au fost rănite după ce atacurile au avariat locuințe și un hotel. La Dnipro, o rachetă a lovit o clădire rezidențială, rănind nouă persoane, inclusiv un copil mic. Un atac cu dronă asupra unui tren în apropiere de Harkov a provocat alte victime.

Forțele aeriene au declarat că Kievul și regiunile învecinate au fost practic încercuite de roiuri de drone „kamikaze” în cursul zilei, amenințări similare fiind raportate în mare parte din țară, inclusiv în Sumî, Cernihiv și Odesa.

Analiștii militari sugerează că Rusia își schimbă tactica, utilizând valuri succesive de atacuri pentru a suprasolicita apărarea ucraineană. Atacurile nocturne par menite să epuizeze sistemele antiaeriene, fiind urmate de lovituri în timpul zilei.

„Toate mijloacele de apărare aeriană disponibile au fost mobilizate”, au transmis Forțele Aeriene ucrainene, menționând utilizarea aviației, a sistemelor de război electronic, a dronelor antiaeriene și a apărării terestre.

Serhii Flash, consilier în domeniul apărării, a descris această abordare drept o strategie de atacuri pe timp de zi și de noapte, ca parte a tacticilor în continuă schimbare ale Rusiei.