Miercuri, 25 Martie 2026
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova

Un incident neobișnuit a avut loc pe 16 martie, în centrul Kievului, unde o dronă rusească de tip Lancet s-a prăbușit în apropierea Pieței Maidan – unul dintre cele mai simbolice locuri ale Ucrainei. Deși nu au fost raportate victime sau pagube majore, episodul ridică semne de întrebare privind scopul real al operațiunii.

Drona rusească prăbuțită în centrul Kievului/FOTO:X

Potrivit informațiilor relatate de presa ucraineană, epava dronei a fost identificată rapid de experți, datorită configurației sale caracteristice, cu aripi dispuse în formă de „X”. Surpriza majoră a fost însă lipsa oricărei încărcături explozive – un detaliu neobișnuit pentru acest tip de muniție.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat incidentul, precizând că nu au existat incendii sau victime, dar că atacurile asupra capitalei continuă.

Un semnal mai degrabă simbolic decât militar

Drona Lancet este, în mod obișnuit, utilizată pe distanțe relativ scurte, de până la câteva zeci de kilometri de linia frontului. Apariția unui astfel de aparat la aproximativ 200 de kilometri distanță, în centrul Kievului, sugerează o operațiune neconvențională.

Specialiștii ucraineni în război electronic susțin că aparatele ar fi fost modificate pentru a atinge o autonomie mai mare. În locul ogivei, ar fi fost instalate baterii suplimentare, ceea ce ar fi permis extinderea razei de acțiune. Potrivit acestor evaluări, mai multe drone de acest tip ar fi fost lansate simultan, însă majoritatea ar fi fost interceptate sau s-ar fi prăbușit înainte de a ajunge la destinație.

Ipoteza unei operațiuni de imagine

Experții consideră că scopul principal al acțiunii nu a fost unul militar, ci mai degrabă unul de natură psihologică și propagandistică. Prezența unei drone rusești în centrul simbolic al Kievului ar putea fi folosită pentru a transmite un mesaj atât publicului intern din Rusia, cât și celui internațional.

Potrivit unor analiști, imaginile cu epava dronei ar putea servi drept dovadă a capacității armatei ruse de a lovi ținte aflate la distanță mare, chiar și în absența unor efecte militare directe.

Detaliul care a atras atenția: simbolurile de pe aripi

Un alt element neobișnuit îl reprezintă cercurile colorate pictate sub aripile dronei, marcaje care nu au mai fost observate anterior pe acest tip de aparat.

În mod obișnuit, astfel de semne pot avea roluri tactice, inclusiv în coordonarea unor atacuri în grup. În acest caz, însă, poziționarea lor – sub aripi, deci invizibile din aer – ridică semne de întrebare.

O explicație avansată de analiști este că aceste marcaje ar putea reprezenta un cod vizual pentru identificarea aparatelor, pe baza imaginilor apărute ulterior în spațiul public. Astfel, autorii lansării ar putea evalua care dintre drone au ajuns la destinație, în condițiile în care comunicațiile pe distanțe mari sunt limitate.

Războiul dronelor se extinde dincolo de front

Incidentul evidențiază o tendință tot mai vizibilă în conflictul din Ucraina: extinderea utilizării dronelor dincolo de linia frontului și transformarea zonelor din spatele acestuia în spații vulnerabile.

Atât Rusia, cât și Ucraina dezvoltă și utilizează drone capabile să lovească ținte aflate la zeci sau chiar sute de kilometri distanță, ceea ce obligă ambele părți să își regândească strategiile de apărare.

În acest context, chiar și un incident aparent minor – precum prăbușirea unei drone fără încărcătură explozivă – poate avea implicații mai largi, evidențiind dimensiunea informațională și psihologică a războiului modern.

