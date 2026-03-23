Putin a îndemnat la consolidarea „parteneriatului strategic între Moscova şi Phenian”

Președintele Vladimir Putin a îndemnat luni, 23 martie, la o consolidare a „parteneriatului strategic” al Rusiei cu Coreea de Nord.

„Ne vom contnua, bineînţeles, munca comună strânsă în vederea unei consolidări a parteneriatului strategic între Moscova şi Phenian”, declară Putin într-un mesaj de felicitare a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, după realegerea acestuia la preşedinţie Comisiei Afacerilor de Stat, cel mai înalt post al puterii la Phenian, scrie News.ro.

„Acest lucru corespunde fără nicio îndoială intereselor fundamentale” ale ambelor popoare, apreciază el.

Vladimir Putin elogiază de asemenea o „contribuţie personală” a lui Kim Jong Un „la consolidarea legăturilor amicale de aliaţi” între Coreea de Nord şi Rusia.

Cele două ţări au încheiat un acord de apărare reciprocă în 2024.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei, trimiţându-i soldaţi pentru a respinge o incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk, în contextul invaziei declanşate de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

În cadrul unui schimb de urări de Anul Nou, Vladimir Putin a elogiat „prietenia invincibilă" între Rusia şi Coreea de Nord.