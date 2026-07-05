Coreea de Nord testează un distrugător capabil să lanseze rachete nucleare. Kim Jong Un a asistat la exerciții

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testele unui nou distrugător de 5.000 de tone, capabil să lanseze rachete de croazieră cu capacitate nucleară, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

Testele au avut loc vineri și au inclus lansări de probă ale unei rachete strategice de croazieră, trageri cu tunul principal și tunurile automate ale navei, precum și verificarea sistemelor de război electronic și a capacităților de detectare și procesare a informațiilor, notează AP News.

După ce a urmărit exercițiile de pe uscat, Kim Jong Un a cerut finalizarea tuturor testelor și introducerea distrugătorului Kang Kon în serviciul activ în termen de două luni.

Nava a fost reparată după ce a fost avariată în urma unei ceremonii de lansare eșuate, desfășurată anul trecut.

Testele au loc la scurt timp după ce Coreea de Nord a introdus în serviciu primul său distrugător de 5.000 de tone, Choe Hyon, la sfârșitul lunii iunie. Cu acea ocazie, Kim Jong Un a declarat că programul de înarmare nucleară a marinei nord-coreene avansează conform planului.

În ultimii ani, după ce a acordat prioritate dezvoltării rachetelor balistice, liderul nord-coreean și-a concentrat atenția asupra modernizării forțelor navale. Printre obiectivele anunțate se numără construirea unui submarin cu propulsie nucleară, dezvoltarea de rachete balistice intercontinentale care pot fi lansate de sub apă și extinderea flotei de nave militare.

Kim Jong Un a cerut construirea a două noi distrugătoare de 5.000 de tone în fiecare an, în următorii cinci ani, precum și dezvoltarea unui distrugător de 10.000 de tone.

Potrivit autorităților sud-coreene și unor experți citați de AP News. , cele mai noi nave de război nord-coreene ar fi fost construite cu sprijinul Rusiei, pe fondul cooperării militare tot mai strânse dintre cele două țări. Cu toate acestea, o parte dintre analiști pun sub semnul întrebării eficiența operațională a acestor nave și susțin că rămâne neclar dacă distrugătorul Kang Kon este pregătit pentru misiuni de luptă.