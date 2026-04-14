Dictatorul nord-coreean a supervizat teste de rachete pe mare. „Un mesaj adresat în mod direct Washingtonului”

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la teste de rachetă de croazieră şi de rachetă antinavă lansate ”cu o precizie extremă” de la bordul unui distrugător de 5.000 de tone la Marinei nord-coreene, anunţă marţi agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA, relatează AFP.

Aceste teste au avut loc duminică, potrivit Korean Central News Agency (KCNA), şi sunt ultimele dintr-o serie de lansări.

Rachetele au urmat ”traiectoriile de zbor definite deasupra Mării de Vest a Coreei (Marea Galbenă) şi şi-au lovit ţintele cu o precizie extremă”, potrivit KCNA

Kim Jong Un ”şi-a exprimat marea satisfacţie faţă de consolidarea capacităţii acţiunii strategice a armatei noastre”, potrivit agenţiei, scrie News.

Mesaj adresat direct Washingtonului

Dictatorul a refirmat că consolidarea forţei de disuasiune nucleară a Coreei de Nord este ”sarcina prioritară cea mai importantă”.

El a inspectat în mai multe rânduri Chloe Hyon şi nave asemănătoare, începând de luna trecută.

Mai mulţi analişti estimează că aceste tiruri de rachetă vor să arate Statelor Unite că un eventual război cu Coreea de Nord va fi foarte diferit de actualul Război din Orientul Mijlociu.

Aceste tiruri sunt ”un mesaj adresat în mod direct Washingtonului, care transmite că Nordul va putea să paralizeze în mod eficient o flotă de nave şi de portavioane americane pe timp de război”, estimează Lim Eul-chul, de la Institutul de Studii privind Orientul Mijlociu de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

”O diferenţă frapantă faţă de Iran este că rachetele sale de croazieră antinavă sunt concepute să transporte ogive nucleare tactice”, precizează el.

Un deputat sud-coreean, Yoo Yong-won, a acuzat luna aceasta, pe baza unor imagini satelitare, că Nordul ”este pe cale să-şi accelereze modernizarea forţelor navale cu ajutorul militar al Rusiei”.

Coreea de Nord a trimis militari şi material de artilerie pentru a susţine invazia Ucrainei de către Rusia şi primeşte în schimb un ajutor tehnologic şi militar din partea Moscovei, estimează unii experţi.